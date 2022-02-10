بالتزامن مع زيارته للإمارات.. ماذا يتناول الأمير ويليام في إكسبو دبي 2020؟

يحتفل الأمير ويليام بيوم المملكة المتحدة الريفي في إكسبو دبي 2020، وتم ترشيح الشيف الشهير فينيت باتيا كسفير طهي لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لإبراز مكانة المملكة المتحدة على المسرح العالمي.

وقم تم الإعداد لهذا اليوم من خلال مسابقة في مدارس جيمس بدبي لاستقبال يوم المملكة المتحدة، والذي من المتوقع أن يحضره الأمير ويليام، وسيحتفل ببدء مسابقة Queen Baton Relay لألعاب الكومنولث في إكسبو 2020 دبي، وسيتم تقديم وجبة الغداء المكونة من ثلاثة أطباق لكبار الشخصيات والضيوف المميزين.

وفقًا لموقع “ذا ناشونال” تم اصطحاب الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا في جولة بصحبة مرشد في جناح المملكة المتحدة وعرض الأطباق التي سيتم تقديمها خلال حفل الاستقبال، وهي تشمل: سمك السلمون المدخن على شكل تاج فوق طبقة من القرع المحمص مع الشمندر وقطرات الزنجبيل، جول جاباس بالدجاج والمانجو مغطى بالكمأة، لحم الضأن الويلزي مع أعشاب البطاطس والسبانخ بالكمون، والكمثرى المسلوقة مع مربى البرتقال والآيس كريم وفتات.

كانت المقبلات أيضًا لذيذة بنفس القدر وتضمنت البطاطا المهروسة ولحم الضأن الويلزي في معجنات فيلو، وسمك السلمون مع البازلاء الخضراء المهروسة ولمسة من الذهب، وكعكات صغيرة الحجم مع لمسة من الهيل ونكهة سخية من مربى وكريم.

وبصفته طاهيًا من أصل هندي قد يبدو تعيين باتيا سفيراً للطهي لحملة بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية غريباً، ولكن عندما تفكر في أن المملكة المتحدة لديها دجاج تكا ماسالا كطبق وطني، فسرعان ما يكون ذلك منطقيًا، وكان قد افتتح مطعم صغير في شارع أولد برومبتون في لندن وأثبت أنه يستحق كل تلك الإشادة.

من المتوقع أن يذوق الأمير ويليام معظم الأطباق مع زيارته للإمارات العربية المتحدة، وبالاحتفال بيوم المملكة في إكسبو دبي 2020.