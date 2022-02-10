الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 13 فى مشاجرة بسبب خلاف على أرض زراعية بالبحيرة

مشاجرة
مشاجرة

أصيب 13 شخصًا، اليوم الخميس، بجروح متفرقة في أنحاء الجسم، إثر مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على أرض زراعية بقرية قمحة التابعة البستان مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية قمحة التابعة البستان مركز الدلنجات.

انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين إصابة ١٣ شخصًا بجروح متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مشاجرة عائلتين أرض زراعية البحيرة مركز الدلنجات

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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