إصابة 13 فى مشاجرة بسبب خلاف على أرض زراعية بالبحيرة

أصيب 13 شخصًا، اليوم الخميس، بجروح متفرقة في أنحاء الجسم، إثر مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على أرض زراعية بقرية قمحة التابعة البستان مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية قمحة التابعة البستان مركز الدلنجات.

انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين إصابة ١٣ شخصًا بجروح متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.