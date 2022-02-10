ضبط جزار يذبح الماشية داخل منزله ويعتمد اللحوم بـ«أختام مزورة» بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، اليوم الخميس، من ضبط جزار متهم بذبح الماشية في منزله واعتماد اللحوم بأختام مزورة خارج المجازر الحكومية.

وخلال حملة أمنية لمباحث التموين جرى ضبط جزار لقيامه بذبح المواشي داخل منزله بدون ترخيص وضبط ختم لحوم مزيف ومادة حمراء مجهولة تستخدم لختم اللحوم و65 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم تحرير محضر بالمخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وذلك لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.