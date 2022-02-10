الخميس 10 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

هاشتاج

«حق آلاء لازم يرجع».. هاشتاج يُطالب بمعاقبة قاتل طبيبة فى المنوفية

الطبيبة آلاء رمضان
الطبيبة آلاء رمضان

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي حادثا مؤلما لطبيبة تُدعى آلاء رمضان، معيدة في كلية طب بشري بالمنوفية قسم الطفيليات، بعد تعرّضها للعنف والضرب على يد زوجها، فأثارت الواقعة غضب الكثيرين، مطالبين بحقّ الطبيبة الصغيرة في العُمر.

وحسب ما تداوله عدد من الصحف على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنَّ الطبيبة تزوّجت من شخص يُدعى "إبراهيم. ص" وأنجبت منه طفلة قبل 10 أيام من تعرضها للضرب الشديد ووفاتها على الفور.

أصيبت بكسور فى قاع الجمجمة وضلوعها 

وذكر البعض أنَّ الزوجة وصلت إلى المستشفى مُصابة بكسور في قاع الجمجمة وضلوعها وفتح لجرح القيصري وآثار خنق على رقبتها، وقال أهل الزوج إنَّ الزوجة قد وقعت على السلّم، مما أدّى إلى تدهور حالتها الصحية وإحداث الكثير من المضاعفات الجسمانية.

بينما قال العديد من شهود العيان، وعدد من الجيران، إنَّ الطبيبة تعرضت للضرب بـ"الشومة" والاختناق على يدّ زوجها، متابعين أنَّ الزوج رماها من البلكونة.

وأضاف البعض أنَّ الطبيبة حاولت الاتصال بأهلها عدة مرات، وفي كل مرة تصرخ وتقول: "الحقوني هيموتني"، وعند وصول أهلها كانت قد فارقت الحياة قبل وصولها إلى المستشفى، مؤكدين أنَّها تعرّضت للضرب الشديد.

وتابع آخرون أنَّ الزوجين ابتلاهما الله بوفاة طفلهما الصغير منذُ سنتين، وأنَّ الطفلة المولودة منذُ بضعة أيام تُعتبر ذريتهما الأولى، طالبين بالاقتصاص من الزوج المتسبب في إيذاء ووفاة الطبيبة آلاء.

ولقيت القضية استعطاف الكثيرين في كلّ مكان، مطالبين بالاقتصاص للطبيبة ومعاقبة زوجها المتسبب في قتلها، فضلاً عن هجوم كبير من قبل رواد السوشيال ميديا، الذين فعّلوا هاشتاجًا بعنوان "#حق_آلاء_لازم_يرجع".

 

وقال أحد الروّاد عبر صفحته على الفيسبوك: "اكتبوا عن آلاء علشان يتحقق في القضية بجد، والقاتل أيًا كان مين ياخد عقابه والبنت حقها ميضيعش".

وانهالت التعليقات التي تُطالب بحق الطبيبة آلاء وإعدام المُتسبب في قتلها، داعين المولى عزّ وجلّ أن يرحمها وأن يسكنها فسيح جنّاته.

مواقع التواصل الاجتماعي آلاء رمضان آلاء رمضان معيدة في كلية طب بشري المنوفية ضابط جيش قسم الطفيليات الاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

بعد اعتمادها رسميًا.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022

تفاصيل فتح باب التظلم لطلاب الشهادة الإعدادية 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

خالد عكاشة

مكافأة مالية سخية.. هل تطيح برأس تنظيم «ولاية خراسان»؟

محمد العسيري

الهجرة إلى الداخل

د هند جاد

العطار وحبة غلة البنات

ماجد حبته

اعتذار هولندى قد يكون مقبولًا

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

بإجمالي 12 طائرة.. إسرائيل تسلم أمريكا 4 مقاتلات «F16»

موفد أمريكى يحض لبنان وإسرائيل على تسوية النزاع الحدودى البحرى بينهما

سوريا تدين الهجوم الإسرائيلى على أراضيها