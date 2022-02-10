«حق آلاء لازم يرجع».. هاشتاج يُطالب بمعاقبة قاتل طبيبة فى المنوفية

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي حادثا مؤلما لطبيبة تُدعى آلاء رمضان، معيدة في كلية طب بشري بالمنوفية قسم الطفيليات، بعد تعرّضها للعنف والضرب على يد زوجها، فأثارت الواقعة غضب الكثيرين، مطالبين بحقّ الطبيبة الصغيرة في العُمر.

وحسب ما تداوله عدد من الصحف على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنَّ الطبيبة تزوّجت من شخص يُدعى "إبراهيم. ص" وأنجبت منه طفلة قبل 10 أيام من تعرضها للضرب الشديد ووفاتها على الفور.

أصيبت بكسور فى قاع الجمجمة وضلوعها

وذكر البعض أنَّ الزوجة وصلت إلى المستشفى مُصابة بكسور في قاع الجمجمة وضلوعها وفتح لجرح القيصري وآثار خنق على رقبتها، وقال أهل الزوج إنَّ الزوجة قد وقعت على السلّم، مما أدّى إلى تدهور حالتها الصحية وإحداث الكثير من المضاعفات الجسمانية.

بينما قال العديد من شهود العيان، وعدد من الجيران، إنَّ الطبيبة تعرضت للضرب بـ"الشومة" والاختناق على يدّ زوجها، متابعين أنَّ الزوج رماها من البلكونة.

وأضاف البعض أنَّ الطبيبة حاولت الاتصال بأهلها عدة مرات، وفي كل مرة تصرخ وتقول: "الحقوني هيموتني"، وعند وصول أهلها كانت قد فارقت الحياة قبل وصولها إلى المستشفى، مؤكدين أنَّها تعرّضت للضرب الشديد.

وتابع آخرون أنَّ الزوجين ابتلاهما الله بوفاة طفلهما الصغير منذُ سنتين، وأنَّ الطفلة المولودة منذُ بضعة أيام تُعتبر ذريتهما الأولى، طالبين بالاقتصاص من الزوج المتسبب في إيذاء ووفاة الطبيبة آلاء.

ولقيت القضية استعطاف الكثيرين في كلّ مكان، مطالبين بالاقتصاص للطبيبة ومعاقبة زوجها المتسبب في قتلها، فضلاً عن هجوم كبير من قبل رواد السوشيال ميديا، الذين فعّلوا هاشتاجًا بعنوان "#حق_آلاء_لازم_يرجع".

وقال أحد الروّاد عبر صفحته على الفيسبوك: "اكتبوا عن آلاء علشان يتحقق في القضية بجد، والقاتل أيًا كان مين ياخد عقابه والبنت حقها ميضيعش".

وانهالت التعليقات التي تُطالب بحق الطبيبة آلاء وإعدام المُتسبب في قتلها، داعين المولى عزّ وجلّ أن يرحمها وأن يسكنها فسيح جنّاته.