إصابة 8 أشخاص إثر تصادم سيارتين بمركز أبو المطامير بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص بجروح، وكسور وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة نقل ثقيل بطريق أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وتم نقل جميع المصابين لمستشفى أبو المطامير العام لتلقي العلاج اللازم.

البداية عندما تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد بوقوع حادث تصادم، ووجود مصابين وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والفحص تبين إصابة كل من: “امال. ع. ا” 35 سنة اشتباه كسر بالفقرات، “فايز. م. م” 45 سنة اشتباه نزيف بالمخ، “راندا. ع. ا” 39 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، “أسماء. ي. ع” 27 سنة اشتباه كسر بالذراع الأيمن، "شهد. ا. م" 15 سنة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، “فتحي. ع. ا” 57 سنة اشتباه كسر بالساق اليمنى، "لمياء. م. ا" 41 سنة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، “سامي. م. ع” 35 سنة اشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالساقين وجميعهم من قرية العشر تلاف بأبو المطامير.

تم نقل المصابين لمستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.