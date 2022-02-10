الخميس 10 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 8 أشخاص إثر تصادم سيارتين بمركز أبو المطامير بالبحيرة

اسعاف
اسعاف

أصيب 8 أشخاص بجروح، وكسور وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة نقل ثقيل بطريق أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وتم نقل جميع المصابين لمستشفى أبو المطامير العام لتلقي العلاج اللازم. 

البداية عندما تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد بوقوع حادث تصادم، ووجود مصابين وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والفحص تبين إصابة كل من: “امال. ع. ا” 35 سنة اشتباه كسر بالفقرات، “فايز. م. م”  45 سنة اشتباه نزيف بالمخ، “راندا. ع. ا” 39 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، “أسماء. ي. ع” 27 سنة اشتباه كسر بالذراع الأيمن، "شهد. ا. م"  15 سنة  كدمات وسحجات متفرقة بالجسم،  “فتحي. ع. ا” 57 سنة اشتباه كسر بالساق اليمنى، "لمياء. م. ا"  41 سنة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، “سامي. م. ع”  35 سنة اشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالساقين  وجميعهم من قرية العشر تلاف بأبو المطامير. 

تم نقل المصابين لمستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

البحيرة حادث تصادم ميكروباص وادى النطرون يوم الثلاث سيارة نقل ثقيل يوم الثلاثاء مصاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

بعد اعتمادها رسميًا.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022

تفاصيل فتح باب التظلم لطلاب الشهادة الإعدادية 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

خالد عكاشة

مكافأة مالية سخية.. هل تطيح برأس تنظيم «ولاية خراسان»؟

محمد العسيري

الهجرة إلى الداخل

د هند جاد

العطار وحبة غلة البنات

ماجد حبته

اعتذار هولندى قد يكون مقبولًا

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

موفد أمريكى يحض لبنان وإسرائيل على تسوية النزاع الحدودى البحرى بينهما

سوريا تدين الهجوم الإسرائيلى على أراضيها

«المركزى الفلسطينى» يقرر تعليق الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمنى