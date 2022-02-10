متحدث السياحة: افتتاح قصر «محمد على» بعد تجديده خلال الشهر الحالى

قالت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه من المقرر افتتاح قصر محمد على بمنطقة شبرا خلال الشهر الجاري، بعد أعمال تجديده واستعداده لاستقبال زواره من المواطنين المصريين والسائحين من مختلف بلدان العالم، مؤكدة أن أعمال التجديد بالقصر تمت بأيادٍ مصرية 100%.

وأضافت الدكتورة سها بهجت، خلال الندوة التي نظمها مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بسفارة جمهورية مصر العربية بالكويت، بعنوان "أهم الوجهات السياحية المصرية"، وذلك عبر برنامج "زووم"، أن هناك العديد من الافتتاحات السياحية والأثرية التي ستقوم بافتتاحها الدولة المصرية قريبًا، ومنها متحف عواصم العالم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعتبر الوحيد من نوعه في العالم، حيث يضم كافة أوجه وملامح العواصم التي اتخذتها الدولة المصرية على مر التاريخ.

وأشارت إلى أن المتحف المصري الكبيرسيتم افتتاحه قريبًا، مؤكدة أن التجول والمشاهدة داخل المتحف الكبير تحتاج لعدة أيام من السائح، مشيرة إلى كبر مساحته وتعدد أقسامه المتنوعة.

ودعت الدكتورة سها بهجت كافة المواطنين الكويتيين إلى زيارة متحف قصر البارون، والذي يعتبر من أجمل متاحف العالم؛ لما يتمتع به من رونق وتصميم معماري فريد ومميز، مشيرة إلى أن كافة أبناء الجالية المصرية بالكويت هم سفراء للدولة المصرية في الترويج السياحي لها وجذب السائحين لمشاهدة مصر الجديدة، وما حققته الدولة المصرية مؤخرًا من إنجاز تم على أرض الواقع جعلها مركزًا جديدًا للجذب السياحي على مستوى العالم.

من جانبه، قال سفير مصر بالكويت، السفير أسامة شلتوت، إن السفارة المصرية بالكويت تعمل على نقل ما هو تم على أرض الواقع في مصر من تحديث وتطوير وتنمية حقيقية للبنية التحتية لدخول عصر الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن ما تم إنجازه وما يتم تحقيقه على أرض الواقع من اكتشافات أثرية وافتتاحات للمتاحف الكبرى ما هو إلا إهداء من الدولة المصرية للحضارة الإنسانية.

ونوه السفير أسامة شلتوت إلى الزيادة الكبيرة في عدد رحلات الطيران بين مصر والكويت خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الدولة المصرية ترحب بأشقائها من دولة الكويت؛ لزيارة بلدهم الثاني مصر كوجهة سياحية مميزة تضم كافة الجوانب السياحية الثقافية والدينية والترفيهية والعلاجية والأثرية.

وقام بإدارة الندوة عبر برنامج زووم الملحق الثقافي بسفارة جمهورية مصر العربية بالكويت الدكتور عماد حشيش، ووجه، خلال الندوة، أبناء الجالية المصرية بدولة الكويت والمهتمين بالحركة الثقافية والسياحية من المواطنين الكويتيين عددًا من الاستفسارات التي تتعلق بالسياحة في مصر والإجراءات المطلوبة للسفر، والتمتع بمشاهدة المتاحف وعمل جولات سياحية في المدن السياحية والأثرية المصرية.