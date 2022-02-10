الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالأسماء.. إصابة 8 في حادث مروع بين ميكروباص و«تريلا» بالبحيرة

اسعاف
اسعاف

شهد طريق «أبو المطامير- اللحوم» بالبحيرة صباح اليوم، حادثًا مروعًا إثر اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نقل ثقيل «تريلا» مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص من مستقلي السيارة الميكروباص بإصابات بالغة تم نقل المصابين المستشفى وجارِ تقديم الإسعافات الطبية لهم.

وتلقى شرطة النجدة بلاغًا بوقوع حادث سير بين سيارة ميكروباص بأخرى نقل ثقيل «تريلا» بطريق «أبو المطامير - اللحوم» بدائرة مركز أبو المطامير ووجود مصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة كلا من؛ آمال عبداللطيف عبدالمنعم، 35 سنة، مصابة باشتباه كسر بالفقرات، وفايز محب محمود 45 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالمخ وراندا على السيد - 39 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وأسماء يونس علي 27  سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن، وشهد إبراهيم محمود - 15 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وفتحي عبدالجواد إبراهيم - 57 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن ولمياء إبراهيم أبو السعود - 41 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وسامي محمد عطية - 35 سنة، مقيم مصاب باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالساقين.

أبو المطامير البحيرة سيارة ميكروباص تريلا اصطدام

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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