الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

وفقًا للخبراء.. الأسباب التي تؤدي إلى الانفصال بين الزوجين

صورة ارشفية
صورة ارشفية

تعتبر ظاهرة الطلاق من الظواهر السائدة والمنتشرة في مجتمعنا الآن، وذلك بسبب كثرة الخلافات التي تكون بين الزوجين، والتي تتطور مع مرور الوقت حتي تصل إلى الطلاق، ولكن هناك أسباب قوية قد تكون سببًا في الطلاق.

ونستعرض في التقرير التالي وفقًا لموقع “ timesofindia ”  الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى الانفصال بين الزوجين، التي يمكن تجنبها بسهولة ومن أبرزها:

التواصل

التواصل ضروري للغاية عندما يتعلق الأمر بالعلاقات، وخاصة الزواج، وإذا لم تقم بإبلاغ زوجتك بجميع مشاكلك، فقد يؤدي ذلك إلى الطلاق أو الانفصال، وبدلاً من اعتبار كل شيء على أنه أمر مفروغ منه، تحدث مع بعضكما البعض.

 

كل إنسان لديه مسؤولية يحملها فوق عاتقيه وعندما يتعلق الأمر بإدارة المنزل، يجب تقسيم جميع الأعمال بالتساوي،  حتى لو كنت أنت أو زوجتك ربة منزل ، فهذا لا يعني أنك لا تساعد، الزواج شراكة.

 

المراقبة

عندما يحاول الزوجان السيطرة على بعضهما البعض وعدم إعطاء الآخر بعض المساحة والحيز للتنفس، يمكن أن يؤدي الاختناق بسهولة إلى الطلاق، وسيشعر أحد الشركاء دائمًا مثل هذا الطائر في القفص.

الكذب

هذا هو عامل أساسي للطلاق وهو الأكاذيب، لذلك يجب عليك أن تجعل كل شيء واضحًا تمامًا على الأقل مع شريكك، والأكاذيب البيضاء جيدة، لكن لا ينبغي إخفاء أي شيء آخر خاصة عندما تعلم أنه مهم لشريكك.

 

مشاكل جنسية

هذا هو أحد أكبر أسباب الانفصال والتعاسة في الزيجات، وقد يشعر العديد من الأزواج في أن الجنس يصبح غير ذي صلة بعد سن معينة، وهذه خرافة وعليك التوقف عن التفكير بهذه الطريقة في أسرع وقت ممكن، ويمكن أن تكون المشاكل الجنسية مع كل من الرجال والنساء اذهب إلى معالج إذا كان الأمر مهمًا.

الطلاق أصبح سائد جدا الخلافات التي تكون بين الزوجين تصل إلي الطلاق أسباب فعالية الانفصال بين الزوجين

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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