إحالة جزار ونجله للجنايات بتهمة قتل منافسهم

أحالت نيابة الزيتون، اليوم الخميس، جزار ونجله للمحاكمة أمام الجنايات لقيامهم بقتل صاحب محل جزارة بسبب خلافات نشبت بينهما على المنافسة على سعر بيع اللحمة وجذب الزبائن خلال موسم عيد الأضحى.

بداية الواقعة كانت بتلقي مباحث قسم شرطة الزيتون، بلاغًا بقتل جزار على يد آخرين في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف على سعر اللحوم وبيعها بأقل من سعر محل المتهم الأول لجلب الزبائن وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين مقتل "ش. ح " جزار وإصابة شقيقه في مشاجرة مع جزار آخر بسبب بيع المجني عليه والمصاب اللحمة بسعر أقل من التسعيرة لجلب الزبائن تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.