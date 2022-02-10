أسقف نقادة وقوص يزور مستشفى الأورمان بالأقصر

أجرى الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص ورئيس دير الملاك ميخائيل العامر ببرية الأساس بنقادة، زيارة لمستشفى الاورمان بالأقصر وقد صاحبه وفد من كهنة الايبارشية ممثلا في القمص رويس حليم، القمص بولا نعيم، القمص مكاريوس إبراهيم، القمص اغابيوس ذكري.

وقام بإعداد وترتيب الزيارة والمشاركة فيها لجنة خدام المرضي بنقادة مصحوبين ببعض أطفال خدمة التربية الكنسية بالإيبارشية، واستقبلت إدارة المستشفى نيافته والوفد المرافق للزيارة وتم اصطحابه والوفد لزيارة المرضي وتقديم الهدايا التذكارية لهم، وخلال الزيارة قدم نيافته إلي إدارة المستشفى تبرعات ابناءه من الايبارشية.

والأنبا بيمن أسقف مدينة نقادة وقوص ولد في عائلة من الأقباط المصريين في جزيرة "الحواتكه"، في "منفلوط " في "أسيوط"، وحصل على بكالوريوس الهندسة عام 1982 من جامعة أسيوط، عمل مهندساً بدمنهور، وهو عضو اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس، ومقرر لجنة (العلاقات العامة) الرئيسية، ومقرر لجنة (المشاركة الوطنية) الفرعية، تم تكليف نيافة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص ممثلاً عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لدى الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية، ومسئولاً عن العلاقات الاجتماعية والتنموية بين الكنيستين، ويتولى الأنبا بيمن ملف العلاقات مع إثيوبيا منذ أكثر من أربع سنوات.