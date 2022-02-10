الخميس 10 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة حلاق وعائلته للجنايات بتهمة قتل شاب بإمبابة

ارشيفية
ارشيفية

أحالت النيابة العامة “عائلة” مكونة من شقيقين وسيدة “زوجة احد المتهمين”، اليوم الخميس،  إلى محكمة الجنايات لإتهامهم بالاشتراك في قتل شاب عمدًا بسلاح أبيض -مطواه- خلال مشاجرة مدتها 8 دقائق فقط جمعت الطرفين  في أحد الشوارع بإمبابة بسبب ركن دراجة نارية "موتوسيكل".

وعن التفاصيل فقد شاب حياته في 8 دقائق فقط عندما قام بركن الموتوسيكل الخاص به أمام  صالون حلاقة في شارع العروبة بمنطقة إمبابة محافظة الجيزة، ليقوم المتهم - الحلاق-  وعائلته بالتعدي عليه  بالضرب والطعن بمطواه لرفضه  الامتثال لهما وتحريك الموتوسيكل من أمام المحل الخاص بهما.

وأفادت تحقيقات النيابة بأن منفذي الجريمة حاصرا المجني عليه في شارع العروبة وقام أحدهما بشل حركته، بينما اعتدى الآخر عليه بمطواة وسدد له طعنة قاتلة أودت بحياته في الحال، وتبين من التقرير الطبي أن المجني عليه تعرض لطعن في الصدر من ناحية القلب فساهم ذلك في سرعة وفاته بعد أن استقرت الطعنة في القلب، وخلال التحقيقات حاول المتهمان تبرير جريمتهما بأنهما كانا في نقاش مع المجني عليه لكنه تطاول عليهما أمام الزبائن فاضطرا للتشاجر معه ومات خلال المشاجرة التي لم تستغرق سوى 8 دقائق بحسب تحريات المباحث.

وتلقى قسم شرطة إمبابة بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بشارع العروبة، وانتقلت قوة أمنية إلى مسرح الجريمة لفحص البلاغ، وتبين أن المشاجرة أسفرت عن مقتل شاب ثلاثيني عقب إصابته بطعنة في الصدر، وأن المشاجرة نشبت بسبب «موتوسيكل» كان مالكه يركنه أمام صالون حلاقة خاص بالمتهمين فنشبت بينهم مشادة كلامية تطورت الى مشاجرة والاشتباك بالأيدي، ما أسفر عن مقتل شاب يدعى “مؤمن” في الحال.

وتمكنت المباحث من القبض على الجناة بعد ساعات من الجريمة، وجرى اقتيادهما إلى قسم شرطة إمبابة، وبمواجهتهما اعترفا بتفاصيل الجريمة، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته، وموافاة النيابة بتقرير الصفة التشريحية.

 

إحالة شقيقين زوجة قتل شاب ركنة موتوسيكل النيابة

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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