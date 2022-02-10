اليوم.. انطلاق أولى عروض مسرحية «كنز الدنيا» لذوى الهمم

تفتتح المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الخميس، أولى عروض مسرحية «كنز الدنيا»، والذي يعد أول عرض مسرحي شامل لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، تحت رعاية وزارة التضامن، ومن تنظيم شركة «تذكرتي» وتنفيذ شركة «وورك شوب».

تفاصيل «كنز الدنيا»

مسرحية «كنز الدنيا» يشارك فى بطولتها ويتولى إخراجها الفنان الكبير أشرف عبد الباقي، وتدور مسرحية كنز الدنيا، في إطار اجتماعي، وتحتوى على جزء لايت كوميدي، وتناقش نظرة المجتمع لذوي الهمم، من خلال قصة أسرة تكتشف أن مولودها مصاب بمتلازمة داون، ويؤدي الدور الطفل عمرو هشام وهو مصاب بمتلازمة داون فعليا، ويتضمن العرض مواهب في الغناء والرسم واطفال حققوا بطولات باسم مصر من ذوي الهمم، فى الفترة الأخيرة.

كواليس كنز الدنيا

صناع وأبطال «كنز الدنيا»

وتعد «كنز الدنيا» أول عمل مسرحي يقوم ببطولته عدد كبير من مواهب ذوي الهمم، إلى جانب عدد من الفنانين الشباب منهم ياسمين سمير، وإبرام سمير وعلي المصري، وملك ياسر، ويخرجها للتليفزيون المخرج الكبير سعيد حامد، وكتب كلمات أغانى المسرحية الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر، وكتب المسرحية عيسى جمال ووليد هندي، وصمم الديكورات دكتور محمود سامي، والحان شادي عويضة، وتتضمن المسرحية ايضا استعراضات ومشاهد "اكشن" كوميدية.

كواليس المسرحية

ويأتي ذلك في إطار جهود المتحدة لدعم المسرح المصري الجاد واكتشاف مواهب جديدة بالإضافة إلى دمج ذوي الهمم في المجتمع بشكل أكبر، وابراز المواهب في كافة المجالات.

عرض «كنز الدنيا» على المنصات والتليفزيون

وتقام عروض المسرحية يومى الخميس والجمعة، ثم سيتم عرضها عبر منصة watch it ثم قناة DMC.

كواليس المسرحية

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، قد ساهمت في ترشيح ورعاية مجموعة كبيرة من ذوي الهمم أصحاب المواهب الخاصة أثناء تحضيرات المسرحية ودعمت المشروع بكل امكانياتها بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.