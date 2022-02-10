سعر اليورو اليوم الخميس 10-2-2022

تراجع سعر اليورو للشراء والبيع، اليوم الخميس، عن مستوياته السابقة أمام الجنيه المصرى لدى جميع البنوك المصرية فى نهاية تعاملات الأسبوع الجارى، وسط استقرار أسعار بيع وشراء معظم العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية.

سعر اليورو الخميس 10-2-2022

وتراوح سعر اليورو بين 17.832 جنيه - 17.878 جنيه للشراء وبين 17.996 جنيه – 18.023 جنيه للبيع، إذ احتفظ بنك الإسكندرية بأقل سعر شراء لليورو بين البنوك المصرية بعد تراجعه من 17.867 جنيه لـ 17.832 جنيه للشراء ومن 18.072 جنيه لـ 18.023 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو أعلى مستوياته لدى البنك المركزى المصرى بـ 17.8784 جنيه للشراء و17.9963 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو "بنكنوت" و"التحويل" ببنك مصر تراجعًا طفيفًا من 17.8546 جنيه لـ 17.8343 جنيه للشراء ومن 18.0491 جنيه لـ 18.0129 جنيه للبيع، كما تراجع سعر اليورو فى البنك الأهلى "بنكنوت" و"تحويل" 17.8546 جنيه لـ 17.8343 جنيه للشراء، ومن 18.0491 جنيه لـ 18.0129 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو لدى البنك التجارى الدولى تراجع من 17.8916 جنيه لـ 17.8571 جنيه للشراء ومن 18.072 جنيه لـ 18.0357 جنيه للبيع.

وتسود توقعات متشائمة باستمرار ارتفاع معدلات التضخم فى دول منطقة اليورو، وذلك وفق تصريحات لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لا جارد، حذرت خلالها من ارتفاع جديد بمعد التضخم في منطقة اليورو خلال الفترة المقبلة، لكن ضغوط الأسعار قد تنحسر قبل أن تترسخ التوقعات، وذلك بعد أيام من قرار البنك الإبقاء على سعر الفائدة عند صفر% في منطقة اليورو.

ويشهد مؤشر ثقة المستثمرين في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في فبراير الجارى، بعد أن ارتفع إلى 16.6 في فبراير مقابل 14.9 في الشهر السابق.

وكانت القراءة المتوقعة عند 15.2، وفقًا لنتائج مسح نشره معهد "سنتيكس" للأبحاث السلوكية، وارتفع مؤشر التوقعات المستقبلية إلى 14 وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2021، مقابل 13.5 في يناير.