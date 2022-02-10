الإحصاء: 6.5 مليار دولار صادرات مصر من السلع نصف مصنعة خلال 10 أشهر

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع صادرات مصر من السلع نصف مصنعة إلى حدود 6.5 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 6.4 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 152.7 مليون دولار.



وأشار جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنهها، إلى أن صادرات مصر من لدائن بأشكالها الأولية جاءت فى المرتبة الأولى بين الصادرات نصف المصنعة بقيمة 1.267 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 724.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 542.9 مليون دولار، يليها صادرات كربون بقيمة 110.1 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 63.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 46.9 مليون دولار.



وأضاف جهاز الإحصاء، أن صادرات مصر من غزل القطن ارتفعت إلى حدود 108.7 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 92.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 16 مليون دولار، كما بلغت صادرات بروبان مسيل 94.6 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 47.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 46.9 مليون دولار.



وارتفعت صادرات مصر من حديد سيلكون إلى حدود 62.1 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 9.046 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 53.1 مليون دولار، وبلغت الصادرات من زيوت وراتنجات عطرية 44.3 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 47.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.