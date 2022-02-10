الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 16 حالة بناء مخالف على أرض زراعية بالفيوم

حملة إزالة بمركز
حملة إزالة بمركز إطسا بالفيوم

ترأس خالد فراج، رئيس مركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، حملة الموجة الـ19 من موجة الإزالات على مستوى الجمهورية، استهدفت التعديات على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني بالوحدة المحلية باأبوصير.

حضر الحملة  محمد لطفي الماوي نائب رئيس مركز ومدينة إطسا،  ومحمد شعبان مساعد رئيس المركز،  ومسئولي أملاك الدولة بمركز إطسا، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بحضور اللواء علاء سعودي مساعد مدير الأمن، والعقيد محمد ثابت مأمور مركز شرطة إطسا.

وأعلن رئيس مجلس المدينة، أنه تمكنت الحملة من إزالة عدد 16 حالة تعدي بالبناء على أراضي زراعية خارج الحيز العمراني بإجمالي مساحة 3800 متر.

وأوضح رئيس مركز ومدينة إطسا، استمرار  حملات الإزالة لمنع أي تعديات مُخالفة، والتعامل الفوري في المهد مع المتابعة والرصد اليومي للمتغيرات المكانية (غير القانونية) من جميع جهات الولاية بالتنسيق مع الوحدة المحلية، والجهات الأمنية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مشددًا على أنه لا تهاون في حق الدولة حفاظًا على  تطبيق القانون وهيبة الدولة.

وأوضح رئيس المدينة،  أنه يتم التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية، في حصر الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة طبقًا للقانون وتحقيق الردع للمخالفين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لإزالة أي معوقات لإنجاح أعمال الموجة التاسعة عشر وتحقيق المستهدف منها، ومواجهة كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة الخاصة وأراضي الولايات الأخرى والإصلاح الزراعي والأثار والأوقاف والري والثروة السمكية والتعدي على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني.

مركز اطسا بالفيوم استمرار حملات الموجه 19 أراض زراعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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