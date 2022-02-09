الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بوردة حمراء.. مروة ناجى تطرح بوستر أغنيتها الجديدة «عايز تعرف»

مروة ناجي
مروة ناجي

انتهت المطربة مروة ناجي الأيام الماضية من تسجيل أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "عايز تعرف" والمقرر طرحها للجمهور خلال الأيام المقبلة.

وتتعاون مروة ناجي في أغنية "عايز تعرف" مع كل من الشاعر الغنائي أحمد المالكي، والملحن محمدي، والموزع الموسيقي محمد شفيق.

وتطرح مروة ناجي أغنية "عايز تعرف" بالتزامن مع يوم عيد الحب العالمي، وطرحت البوستر الدعائي للأغنية تمهيدًا لطرحها للجمهور وظهرت في البوستر بلوك جديد ومختلف وفي يدها وردة حمراء.

آخر أعمال مروة ناجي الغنائية

وطرحت المطربة مروة ناجي مؤخرًا أغنية بعنوان "خصومات هايلة" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتعاون فيه مع كل من الشاعر الغنائي محمود عادل كلازا والملحن كريم نيازى، والموزع الموسيقي عمرو الخضرى وتولى إخراج مشاهد الفيديو كليب المخرج محمد عواد.

 

كلمات أغنية خصومات هايلة

خصومات هايلة نازلة ع التقديرع الأخلاق والضمير

على ناس قصادنا ملايكة وورانا قالوا كتير

عرض وساري ممتد الصلاحية على نقص التربية

على خير ياما عملناه واتردلنا أذية

الدنيا بتلعب بينا وبتودينا شمال ويمين

دايمًا بتخلي الطيب يشرب كأسه من الخاينين

في مزاد الدنيا يا عالم أرخص حاجة البني آدمين

الدنيا بتلعب بينا وبتودينا شمال ويمين

دايمًا بتخلي الطيب يشرب كأسه من الخاينين

في مزاد الدنيا يا عالم أرخص حاجة البني آدمين

تخفيض عالي ع اللمة الكدابة

على الدنيا بقت غابة

على ناس زي الشياطين عاملين فيها غلابة

فرصة أخيرة ومبروك للي خسرنا

باعنا واشترى غيرنا

بكرة هيزعل من قلبه وهيندم على خيرنا

تخفيض عالي ع اللمة الكدابة

على الدنيا بقت غابة

على ناس زي الشياطين عاملين فيها غلابة

فرصة أخيرة ومبروك للي خسرنا

باعنا واشترى غيرنا

بكرة هيزعل من قلبه وهيندم على خيرنا.

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وائل لطفي

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