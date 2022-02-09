خطة لزيادة إنتاج الأعلاف والإنتاج الحيواني بالتنسيق مع «الفاو»

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك خطة لتطوير قطاع الأعلاف والإنتاج الحيواني من أجل زيادة الإنتاج، بالتنسيق مع منظم الأغذية والزراعة (الفاو).

وقال تقرير لوزارة الزراعة إن الوزارة شاركت منظمة الأغذية والزراعة في عمل خطة استراتيجية مستقبليّة قائمة على تطوير إنتاج الأعلاف واستزراعها والتى يتم استيرادها من الخارج والتركيز في الزراعة على زراعة الذرة الصفراء، بجانب الذرة البيضاء لأنها تعتبر تكلفة زراعتها رخيصة، بجانب تحسين السلالات الموجودة في الإنتاج الحيواني، بحيث ترتفع إنتاج اللحوم، الآن، والألبان البقرة.

أضاف أن هناك محافظات بها إنتاج عال من الألبان يبلغ نحو 25 كجم لبن يوميًا وذلك عن طريق دمج الأجنة بواسطة التحسين الوراثي للأجنة بعد سنتين ونصف هجين محلى خال من الأمراض وتأقلم مع المناخ، لافتًا إلى أن هناك 3 محافظات يوجد لديها إنتاج حيوان: (الشرقية، البحيرة، والمنيا) ويبلغ عدد إنتاج مصر من الثروة الحيوانية 10 مليون رأس ماشية.