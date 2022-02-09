الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

23 وظيفة قيادية شاغرة بوزارة التموين.. تعرف على الشروط

وظائف
وظائف

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن حاجتها لشغل 23 وظيفة قيادية شاغرة، وهى: رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية، مدير عام الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامى والمتحدث الرسمى، مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات، مدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفنى، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات، مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسى، مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، مدير عام الإدارة العامة للأمن، مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية، مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية والهندسية، مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، مدير عام الإدارة العامة لشئون البطاقات وتوزيع السلع، مدير عام الإدارة العامة لمتابعة شؤون التعاونيات الاستهلاكية، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على المطاحن والصوامع وشئون الغلال، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على المنتجات والمواد البترولية.

مواعيد تقديم وظائف وزارة التموين

ويستمر تلقي طلبات شغل الوظائف المعلن عنها اعتبارًا من اليوم الأربعاء 9-2-2022 حتى يوم 13-3-2022، ويرفق  بالطلبات بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم من جهة عمله موضحًا به: (تاريخ ومحل الميلاد – التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية – القدرة علي إجادة لغات أجنبية – المعرفة بعلوم الحاسب الآلي – الخبرة النوعية والزمنية –الاشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث - الوظائف الإشرافية – الأجازات الخاصة ونوعها – الدورات التدريبية ونوعها ومدتها ومكانها – العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير – الجزاءات إن وجدت – تقارير الكفاية لآخر عامين – محل الإقامة – عدد 2 صور شخصية – العنوان ورقم الهاتف وأي بيانات أخري يري المتقدم إضافتها مؤيدة بالمستندات التي تدعم طلبه)، بيان عن أبرز الإنجازات والإسهامات في الجهة التي عمل أو يعمل بها مؤيدًا بالمستندات الدالة علي ذلك، اقتراحات تطوير العمل بالوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية.

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وتقدم الطلبات باليد إلى رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام الوزارة "99 ش القصر العينى – القاهرة" ولن يلتفت إلى الطلبات التى ترد بالبريد كما تستبعد الطلبات غير المستوفاة لشروط الإعلان.
ويلتزم راغبي التقدم لشغل الوظيفة بتقديم الطلبات باليد واستيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة بالأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة التموين والتجارة الداخلية وكذا الإطلاع علي شروط شغل الوظيفة، وذلك من الساعة العاشرة صباحا حتي الثانية ظهراً.

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