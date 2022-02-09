الأربعاء 09 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس ناعيا بطريرك إريتريا: ذاكرين محبته لكنيسة الله

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومجمعها المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، قداسة البطريرك أبونا أنطونيوس بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية، الذي رقد في الرب اليوم عن عمر تجاوز ٩٢ سنة قضى معظمها في خدمة الله وكنيسته المقدسة.

وقال البابا تواضروس في بيان له: ذاكرين محبته لكنيسة الله وأمانته في الحفاظ على وديعته، عالمين  أنه سينال من الرب العادل في اليوم الأخير، أجرة الوكيل الأمين الحكيم، ونصلي أن يعزي الروح القدس قلوب شعبه، وآباء المجمع المقدس في كنيسة إريتريا، واثقين في تدبير الله لهذه الكنيسة الشقيقة، بقيادتها الجديدة في وحدة واحدة مع الكنائس الشرقية القديمة، ومقدمين كل التعزيات القلبية إلى شعب إريتريا الشقيق رئيسًا وحكومة وكنيسة.

 

وكان قد أعلن الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي الأرثوذكسي عن رحيل الأنبا أنطونيوس الأول بطريرك إرتيريا.

وقال الأنبا إرميا في بيان له: “بعد سنوات من الجهاد والتعب والإقامة الجبرية والمضايقات، تنيح رحل أبونا أنطونيوس الأول بطريرك إرتيريا، وكان قداسته تحت الإقامة الجبرية منذ عام 2006م”.

نشأة كنيسة إريتريا 

وتأسست الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية بعد استقلال إرتيريا عن إثيوبيا، وأسس مجمعها المقدس قداسة البابا شنودة الثالث في عام 1994،  ورسم بطريركا لها في عام 1998م هو أبونا فيلبس الأول وكان محبوبًا جدًا من شعبه.

وإرتيريا بها حوالي مليون وسبعمائة ألف مسيحي يمثلون نحو 50 في المئة من شعبها وبعد نياحة البطريرك  فيلبس الأول سيم البطريرك  يعقوب الأول سنة 2002م، والذي تنيح في عام2003م.

وفي 2004م قام قداسة البابا شنودة الثالث بسيامة أبونا انطونيوس الأول بطريركًا ، والذي اصطدم مع حكومة إرتيريا لتدخلها في شئون الكنيسة، ولم يخضع لتعليمات رجل الحكومة المعين في الكنيسة .. فبدأ النظام في حصار البطريرك وتجريده من صلاحياته ما عدا الصلاة ... وفي عام  ٢٠٠٥ جاء وفد من إرتيريا بتكليف حكومي لحل المشكلة مع قداسة البابا شنودة الثالث، وسيامة بطريرك جديد للكنيسة الإرتيرية، وهو ما رأه قداسة البابا شنودة الثالث مخالفًا للقوانين الكنسية. 
وفي ٢٠٠٦م تم وضع البطريرك انطونيوس الأول تحت الإقامة الجبرية في مكان مجهول وتكليف أحد الأساقفة بالقيام بمهامه. 

وقداسة البطريرك أنطونيوس الأول من مواليد ١٩٢٧م، وخدم منذ صباه .. فأبوه كاهنًا، ودخل أبونا انطونيوس الأول الدير ليتعلم في الخامسة من عمره ...  ورفضت الحكومة طلبه أن يتم احتجازه في أحد أديرة ارتيريا. 

 وفي 2017 ذكر أن أبونا أنطونيوس الأول صلي قداسًا مع الأساقفة في العاصمة اسمرة، وقيل إنه عاد لكرسيه ولكنه أعيد لمكان الاحتجاز مرة أخرى.

ومن المعروف أن الحكومة فرضت بطريركًا آخر هو البطريرك ديسقورس وانتقل في ٢٠١٥م، وفي ٢٠٢١م تم فرض بطريرك جديد هو البطريرك كيرلس

الكنيسة القبطية البابا تواضروس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني البابا شنودة الثالث المجمع المقدس

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

«الأرصاد» توضح حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

حبس «معلمة البانجو» بمنشأة القناطر 4 أيام على ذمة التحقيق

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

بعد اعتمادها رسميًا.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

.. إعادة أممية لتعريف التقدم في عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

خالد عكاشة

مكافأة مالية سخية.. هل تطيح برأس تنظيم «ولاية خراسان»؟

محمد العسيري

الهجرة إلى الداخل

د هند جاد

العطار وحبة غلة البنات

ماجد حبته

اعتذار هولندى قد يكون مقبولًا

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

سوريا تدين الهجوم الإسرائيلى على أراضيها

«المركزى الفلسطينى» يقرر تعليق الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمنى

رئيس لبنان يؤكد استعداده لبحث نقاط مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل