الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وزيرة الثقافة تكرم فاروق فلوكس وتفتتح جناحًا متحفيًا بالمسرح القومى (صور)

وزيرة الثقافة تكرم
وزيرة الثقافة تكرم فاروق فلوكس

كرمت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اليوم الأربعاء، الفنان فاروق فلوكس تقديراً لمسيرته الفنية المتميزة.

وافتتحت عبد الدايم جناحا متحفيا للمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق ضم العديد من مقتنيات نخبة من رواد المسرح الإضافة إلى إصدارات المركز وذلك فى احتفالية كبرى بالمسرح القومى وبحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والفنان إيهاب فهمي مدير المسرح القومي. 

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وقالت عبد الدايم إن تكريم رموز قوى مصر الناعمة يبقى أحد التقاليد الراسخة لوزارة الثقافة وشكلا للعرفان بالجميل ودليلًا على الايمان بدورهم فى تطوير وتنمية الوجدان الجمعي. 

وتابعت: نحتفي اليوم بالفنان القدير فاروق فلوكس أحد العلامات البارزة فى عالم الابداع والذي أثرى بأعماله المميزة المسرح والسينما والدراما التلفزيونية والإذاعية، السجلات الفنية المصرية وصنع مع الرواد العظماء جزء من التاريخ الفنى للوطن مساهمين في نشر القيم الإيجابية السامية من خلال صور ابداعية جادة وهادفة  ، واكدت ان تكريم القدير فاروق فلوكس يعد لمسة وفاء وعرفانا بعطاءاتها خلال مشواره الفنى المضئ، مقدمة له تحية اعزاز وتقدير وتمنت له دوام التوفيق والنجاح ثم أهدته درعا تذكاريا وشهادة تقدير .

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كما أشادت عبد الدايم بالفيلم التسجيلي الذي تم عرضه بالحفل كونه جسد بعمق مسيرة الفنان فاروق فلوكس، وقيمته الفنية، وأثنت على القائمين بإعداده، كما هنأت قائد الاَوركسترا تامر غنيم وفرقته على إبداعاتهم الفنية المتميزة بالحفل، وقدمت الشكر للمخرج خالد جلال  والمخرج ياسر صادق على جهودهما في تنظيم وإعداد هذا التكريم الذي يليق بالقيمة الكبيرة لفاروق فلوكس. . 

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وأوضحت وزيرة الثقافة أن تأسيس أجنحة متحفية نوعية بمختلف مسارح الدولة يساهم فى صون وحفظ جزء من ذاكرة الامة الى جانب توثيق ملامح تاريخ الفن المسرحي المصري ، متابعة ان المتاحف بمختلف تخصصاتها تجسد أهمية وقيمة الفنون وتأثيراتها الإيجابية فى تنمية الوعى وبناء الشخصية . 

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وخلال كلمته تحدث الفنان فاروق فلوكس عن مسيرته الحياتية وعشقه للفن ورواده الذين عاصرهم خلال مشواره الفني، مبديا انتمائه الشديد لهذا المجال الذي يمثل رسالة تنويرية هادفة لذا فهو يعشق كلمة فنان بسبب مايحمله الفن من قيم إنسانية راقية، وقال الجمهور يمثل لي قيمة كبيرة، كما وجه فلوكس الشكر للفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على هذا التكريم الذي يمثل الإيمان بقيمة الفن ودوره التنويري بالمجتمع. 

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ووجه المخرج خالد جلال الشكر لوزيرة الثقافة لحرصها على إقامة هذا الاحتفال تكريما للفنان الكبير فاروق فلوكس والاحتفاء به كقيمة فنية كبيرة، وأثنى على إصرارها الكبير بضرورة العودة للتقليد القديم الذي توقف منذ فترة، والمتمثل في استئناف مسيرة تكريم رواد ورموز المسرح المصري .

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وقدم الفنان القدير ياسر صادق التحية لوزيرة الثقافة على دعمها المستمر لفكرة تكريم الرموز تقديرا لرسالة الفن باعتباره احد عناصر تشكيل الوعي المجتمعي . 

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الفنان الكبير فاروق فلوكس  من مواليد 21 يونيو عام 1940، حصل على بكالوريوس الهندسة ثم عمل في السينما والمسرح والتلفزيون، وانضم إلى فرقة الفنانين المتحدين، وعمل بها مدة طويلة قبل أن ينفصل عنها ثم عاد إليها مرة أخرى ، بدأ مشواره الفني منذ ستينيات القرن الماضي وشارك في العديد من الأعمال المسرحية مع رواد هذا المجال ، ادى العديد من الشخصيات التى حظيت باحترام جمهوره.

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شقة على خلال اليوم وقف فيلم صور موسيقى قامة الاعلام عرف

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