الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أكثر من 10 آلاف بسمة رسمها ركن الخط العربى بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهد ركن الخط العربي بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تفاعلًا كبيرًا على مدار أيام المعرض، والذي كان يبدأ من الساعات الأولى إلى نهاية اليوم، ويقوم القائمون على الركن بكتابة أسماء أكثر من 10 آلاف شخص من زوار الجناح بأنواع الخطوط العربية المختلفة مثل الخط الديواني والفارسي والثلث والنسخ والرقعة.

ويرجع الإقبال الكبير  لمعرض الكتاب إلى سنوات عدة قضاها ركن الخط العربي على مدار السنين الماضية في إسعاد الآلاف وتثقيف الجمهور بفن الخط العربي، حيث أتت ثماره على المترددين على الركن من الشباب حيث الكثير منهم بدأ في تعلم الخط العربي وبدأ يقرأ عنه وتعلم من فنونه.

ولم يكتفِ القائمون على ركن الخط العربي  بمجرد كتابة الأسماء، بل كانوا يقومون بتنمية الثقافة الفنية للزائرين بأنواع الخطوط المختلفة وأماكن تعلم الخط العربي، وتعريف الزوار بأهمية تعلم الخط العربي وفنونه.

ومع مطالبة الكثير من زوار ركن الخط العربي بجناح الأزهر بمزيد من ورش تعلم فنون الخط العربي، تم الاستجابة لهم وتم الإعلان عن ملتقى الخط العربي والذي سيقام في الفترة من ١٨ إلى ٢٨ فبراير من الشهر الجاري بالجامع الأزهر، حتى يستفيد الجميع ويتعلم الكثير عن فنون الخط العربي.

وشارك الأزهر الشريف بجناح خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ(53) للعام السادس على التوالي، واستقبل زواره طوال فترة المعرض من 27 يناير حتى 7 فبراير لعام 2022م، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

ركن الخط العربي جناح الأزهر أيام المعرض الخط الديواني الإقبال الكبير

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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