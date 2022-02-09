زوجى يريد تحميل أبى تكاليف ولادتى فما حكم الشرع؟.. الإفتاء تُجيب

تلقت دار الإفتاء عبر البث المباشر عبر صفحتها على "فيس بوك" تساؤلًا من سيدة تقول: “أعيش مع زوجي في محافظة بعيدة عن أسرتي، وحين طلبت الذهاب لمنزل والدي حتى موعد الولادة، أخبرني زوجي أنه لن يتحمل مصاريف الولادة وأن والدي ملزم بها، فما حكم الشرع؟”.

وأجابت دار الإفتاء قائلة: "إن تكاليف ولادة الزوجة تدخل ضمن النفقة الواجبة شرعًا على الزوج تجاه زوجته تبعًا لقدرة الزوج المالية يُسْرًا أو عُسْرًا، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً، وهو الموافق لمقاصد الشرع الشريف، فالزوج مطالب بالنفقة على زوجته وأبنائه.

طريقة التواصل مع دار الإفتاء

حددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين إضافة إلى الحملات التوعوية المتعلقة بالأسرة.