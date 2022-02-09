«الإسكندرية للفيلم القصير» تختار فيلمًا صينيا لافتتاح دورته الثامنة

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن اختيار أحد الأفلام الصينية لافتتاح الدورة الثامنة للمهرجان، والتي تقام في الفترة من 10 حتى 16 فبراير الجاري، وتقام فعالياته في سينما مترو.

ووقع اختيار إدارة المهرجان على الفيلم الصيني “A Firecracker Story” للمخرج Zhizi Hao، وتدور قصة الفيلم حول الطفل "ديان" الذي يواجه مشكلة كبيرة بعدما صدر قرار بمنع الاحتفال بالألعاب النارية، فيأخذنا الفيلم في رحلة مع الطفل الصغير الذي يبدأ البحث عن وسيلة بديلة للاحتفال برأس السنة، حيث يشارك الفيلم في المسابقة الروائية الدولية بالمهرجان.

ورُشح الفيلم للكأس الذهبية بمهرجان شنغهاي السينمائي الدولي، بالإضافة لعرضه في المهرجان الدولي للفيلم والتليفزيون برومانيا 2021، ومهرجان موسكو للفيلم القصير 2021، مهرجان Soundscreen في إيطاليا 2021، وسيكون عرضه في مهرجان الإسكندرية هو العرض الأول له في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المنتظر أن تحظى الدورة الثامنة للمهرجان والأولى له دوليا باهتمام أكبر من صناع الأفلام القصيرة حول العالم، بعدما حظى بسمعة عربية مرموقة، وشهدت دوراته الماضية الكثير من العروض العالمية الأولى. المهرجان المتخصص بالأفلام القصيرة يشهد سنويا حضورا جماهيريا كبيرا، منطلقا من كونه نقطة التقاء لمختلف المواهب العربية لتبادل الثقافة السينمائية بين محبي الأفلام وصناعها.

وتتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.