الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس «معلمة البانجو» بمنشأة القناطر 4 أيام على ذمة التحقيق

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بمنشأة القناطر حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بالاتجار في المواد المخدرة عقب ضبطها بكمية من  مخدر البانجو بمنشأة القناطر.

كشفت التحقيقات التى تجريها النيابة أن المتهمة لجأت لتوزيع المخدرات نظرًا لمرورها بضائقة مالية وعدم استطاعتها الإنفاق على أطفالها وظلت تتاجر في المواد المخدرة حتى سقطت في قبضة الشرطة وبحوزتها على 200 جرام من مخدر البانجو ومبلغ مالي يصل إلى 300 جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، وأحيلت المتهمة إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر البانجو إلى المعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها.

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