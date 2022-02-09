الأربعاء 09 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيف تعمل على تدفئة وحماية منزلك ونفسك فى الطقس البارد؟

الطقس البارد
الطقس البارد

حان الوقت لإعداد منزلك للطقس البارد، من خلال إنجاز هذه المهام العشر البسيطة، يمكنك زيادة كفاءة الطاقة في منزلك وحمايته من الأضرار الناجمة عن المطر والثلج ودرجات الحرارة المتجمدة.

رتب لمراجعة الطاقة المنزلية

يتم ذلك بواسطة متخصص ويمكن أن يساعدك في الكشف عن أي مشاكل في منزلك قبل حلول الطقس البارد.

احتفظ بغرفة المعيشة الرئيسية في درجة حرارة 18-21 درجة مئوية من خلال المدفأة، وبقية منزلك عند 16 درجة مئوية على الأقل، إذا كنت لا تستطيع تدفئة جميع الغرف التي تستخدمها، فقم بتدفئة غرفة المعيشة أثناء النهار وغرفة النوم قبل النوم مباشرة.

قم بتحديث أجهزتك.

من خلال شراء أجهزة أكثر كفاءة، يمكنك زيادة كفاءة الطاقة في منزلك مع إبقائه دافئًا خلال أشهر الطقس البارد.

اخفض درجة حرارة سخان الماء

بالحفاظ على درجة الحرارة القصوى لسخان المياه الخاص بك أقل قليلاً، فإنه سيستهلك طاقة أقل، والتي يمكن أن توفر المال أيضًا.

أغلق الأبواب واستخدم غطاء ثقب المفتاح لمنع التيارات الهوائية، اشترِ بطانات حرارية للستائر للحفاظ على الحرارة بالداخل.

طرق الحفاظ على نفسك في الشتاء القارص

قم بارتداء قبعة وقفازات ووشاح، الملابس المصنوعة من الصوف أو القطن أو الأقمشة الصوفية هي الأكثر دفئًا، عندما تكون في الداخل ارتدِ جوارب ونعالًا دافئة للحفاظ على راحة قدمك.

تناول المشروبات الساخنة والطعام بانتظام مثل العصيدة والحساء واليخنات.

حافظ على نشاطك قدر الإمكان لتعزيز الدورة الدموية، تحرك مرة واحدة على الأقل كل ساعة وتجنب الجلوس لفترات طويلة، حتى التمارين الخفيفة ستساعدك على الشعور بالدفء، عندما تجلس ارفع قدميك لأنها في أبرد درجة من الأرض.

لا تخرج إلا للضرورة القصوى، وينبغي عليك شرب الماء قبلها، وغسل وجهك جيدا.

الطقس البارد منزل تدفئة مشروبات ملابس

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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