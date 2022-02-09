الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

غدًا.. فتح باب التسجيل إلكترونيًّا بالمدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر

المحرصاوي
المحرصاوي

أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، عن فتح باب التسجيل إلكترونيًّا أمام  طالبات كليات الجامعة بالقاهرة للالتحاق بالمدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر غدًا الخميس، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير الجاري. 

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة الأزهر برئاسة  الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، على توفير السكن المناسب للطالبات بالمدينة الجامعية بمدينة نصر.

وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أن عملية التسجيل متاحة أمام جميع طالبات كليات الجامعة بالقاهرة المغتربات، اللاتي لم يلتحقن بالسكن الجامعي بالمدن الجامعية للطالبات بالقاهرة في ضوء توجيهات فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بالجامعة.

وأشار إلى أن التسجيل الإلكتروني متاح كذلك أمام الطالبات اللائي لم يسبق لهن التقديم في المراحل السابقة، وأيضا متاح التسجيل أمام الطالبات اللائي لم يقمن باستكمال البيانات بالخطوة الثانية على الموقع الإلكتروني للقبول بالمدن الجامعية.

علما بأن التسجيل متاح من خلال الرابط المرفق أسفل الخبر، والتسجيل متاح أمام الفئات الآتية: (مستجدات - سنوات نقل مختلف التقديرات - منقول بمواد) وغير ذلك، كما أن حصول الطالبات على لقاح فيروس كورونا شرط  أساسي للقبول بالمدينة الجامعية. 

وهذا رابط تسجيل البيانات متاح عبر موقع خدمات الجامعة على اللينك الآتي:  https://azu.edu.eg/azharsr/Home/StartPage

جامعة الأزهر فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي مدينة نصر الدكتور محمد المحرصاوي موقع خدمات الجامعة

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وائل لطفي

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