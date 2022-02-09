«WTTC» تتوقع انتعاشة كبيرة وطلب على حركة السفر خلال 2022

قالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC:"توقعات أن تنتعش السياحة والسفر الأمريكي بقوة هذا العام بشكل كبير مع انخفاض معدلات الإصابة واستمرار المسافرين في الاستفادة من الحماية التي يوفرها اللقاح "مع تخفيف قيود السفر وعودة ثقة المستهلك.

وأضافت سيمبسون، في بيان صادر عن المجلس أن هناك توقعات كبيرة بانتعاشة حقيقية وطلب علي السفر والسياحة المكبوت ونأمل أن يكون تعافيًا اقتصاديًا قويًايقوده المستهلك ، يخلق نظرة مستقبلية إيجابية للقطاع السياحي خاصة بعد أن أعلن المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC رسميا اليوم عن توقعات أن تنتعش السياحة والسفر الأمريكي بقوة هذا العام لتصل إلى قرابة 2 تريليون دولار في مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة وتتجاوز مستويات ما قبل الجائحة بنسبة 6.2٪.

تأتي الانتعاش القوي لقطاع السفر والسياحة في أعقاب المكاسب الثابتة في القطاع خلال عام 2021 وتشير إلى عودة ترحيب لواحد من أهم المحركات الاقتصادية في العالم بعد قرابة عامين من الاضطرابات.

أضافت أن استمرار تخفيف القيود المفروضة على السفر الدولي في جميع أنحاء العالم على مدار العام، خاصة أن مساهمة القطاع بلغت 2 تريليون دولار تقريبًا في الاقتصاد الأمريكي.

أضافت سيمبسون:"يمكن لقطاع السفر والسياحة أن ينتعش ليقدم مزايا اقتصادية وتوظيفية لم نشهدها منذ ما قبل الوباء":"نحن نشجع قادة العالم على النظر في الفوائد الاقتصادية والتوظيفية لتعزيز ثقة المستهلك من خلال السماح للمسافرين الملقحين بالكامل بالتنقل بحرية".

كما يمكن أن تتفوق على مستويات 2019. (1.87 تريليون دولار) بأكثر من ستة بالمئة. النتائج الأخرى تشمل: