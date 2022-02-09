سلطنة عمان تخفف إجراءات كورونا بعد تسطح المنحنى الوبائي

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، قرارات جديدة تضمنت تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" بعد تسطح المنحنى الوبائي للحالات الإيجابية في البلاد.



وقالت اللجنة العليا العمانية المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس "كورونا" - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - إنها اتخذت تلك القرارات بعد اطلاعها على تقارير حول وضع الجائحة أشارت إلى "تسطح المنحنى الوبائي للحالات الإيجابية".



وقررت اللجنة إقامة صلاة الجمعة واستمرار إقامة الصلوات الخمس على ألا يتجاوز عدد المصلين 50 % من السعة الاستيعابية للمسجد أو الجامع، مع الالتزام بجميع الضوابط الموضوعة في هذا الشأن.

كما قررت إنهاء العمل بقرار تقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقار العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة استمرار جميع الجهات باتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار المرض، ومتابعة التزام الجميع بها.

وسمحت اللجنة بتشغيل أنشطة القاعات بنسبة 70% من طاقتها الاستيعابية بشرط تلقي جميع الحضور لقاح ضد (كوفيد-19)، والالتزام بجميع الإجراءات والاشتراطات الوقائية.



وتقرر كذلك السماح بإقامة المؤتمرات والمعارض الدولية والمحلية والأنشطة ذات الطابع الجماهيري، مع ضرورة التزام المنظمين لها بالاشتراطات الموضوعة لمزاولة هذه الأنشطة، خصوصا عدم تجاوز نسبة 70% من السعة الاستيعابية لمكان إقامة هذه الفعاليات.



وشددت اللجنة العليا على ضرورة التزام المؤسسات الحكومية والخاصة بتلقي التطعيم شرطًا للسماح بدخول جميع الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بما فيها المجمعات التجارية والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية، وكذلك حضور الفعاليات الثقافية والرياضية وغيرها من الفعاليات الجماعية.

كما حثت اللجنة، العمانيين كافة ممن هم في سن الثانية عشرة فما فوق إلى المبادرة بتلقي الجرعة الثالثة المنشطة من اللقاح المضاد لفيروس (كوفيد-19)، إذ لم تزل نسبة التحصين في هذه الفئة العمرية متدنية وتبلغ 9% بالنسبة للعمانيين مقارنة بـ 24% من الوافدين.