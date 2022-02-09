الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الأشغال الشاقة 15 سنة والمشدد 5 سنوات لشقيقين قتلا ابن عمهما بأسيوط

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات أسيوط، فى جلستها اليوم، بمعاقبة عامل بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة، وشقيقه بالسجن المشدد 5 سنوات، وبراءة نجل الثانى، لإطلاقهما الرصاص على شقيقين من أبناء عمومتهما، وقتل أحدهما وإصابة آخر، بسبب الخلاف على ملكية أرض زراعية وأولوية المرور بالطريق.
 

صدر الحكم برئاسة المستشار حفنى عبدالفتاح، وعضوية المستشارين محمد عبدالحميد الزارع، وحازم شوقى عقيل.
 

وترجع أحداث القضية إلى العام الماضى، عندما تلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبوتيج، بإطلاق رصاص بقرية "دوينة" بدائرة المركز، ووجود قتيل ومصاب، فانتقلت قوات الشرطة، وقيادات إدارة البحث الجنائى بالمديرية، وتبين من المعاينة والفحص، مقتل حفنى أحمد إسماعيل إثر إصابته بطلقات نارية متفرقة، وإصابة شقيقه طلعت بطلق نارى فى فخذة، وجرى نقلهما إلى المستشفى المركزى، وأشارت التحريات إلى قيام سيد . خ . أ، وشقيقه أحمد . خ . أ، ونجله محمود، ويقيمون بذات الناحية، بالتوجه إلى منزل المجنى عليهم حال جلوسهم أمام المنزل، وأطلق المتهم الأول الرصاص صوب المجنى عليه حفنى فأرداه قتيلاً، بينما أطلق المتهم الثانى الرصاص صوب شقيقه طلعت فأصابه بطلق نارى فى فخذه، وأطلق المتهم الثالث الرصاص فى الهواء مما تسبب في تلفيات بالمنزل.

وأكدت التحريات أن الطرفين أبناء عمومة، وحدثت بينهما خلافات على ملكية أرض زراعية وأولوية المرور بالطريق، وتمكن الرائد أحمد صلاح معاون مباحث مركز أبوتيج، من ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة، وأمرت النيابة العامة بحبسهم، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم، بالسجن 15 سنة للمتهم الأول، و5 سنوات للثانى، وبراءة المتهم الثالث من التهمة المنسوبة اليهم فى القضية.

أمن الجنايات اسيوط شرطة المرور مستشفى

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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