سقوط أمطار ورياح شديدة على الإسكندرية «فيديو»

تعرضت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، لسقوط أمطار متوسطة على أنحاء متفرقة، صاحبها رياح شديدة وانخفاض في درجة الحرارة، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لتقلبات جوية.

كما شهدت الإسكندرية منذ صباح اليوم نشاطا في حركة الرياح على مسطح البحر المتوسط بين 70-80 كم / ساعة، وارتفعت الأمواج البحر من 3.5 - 5.5 متر.

من جانبها، رفعت محافظة الإسكندرية، صباح الأربعاء، درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع الأجهزة التنفيذية.

امطار غزيرة على الإسكندرية

ونشرت شركة الصرف الصحي معداتها من سيارات شفط المياه، والبدالات بجميع الطرق الرئيسية والشوارع، للتعامل مع تداعيات الطقس السيئ والأمطار التي تتعرض لها المحافظة.

كما شدد رئيس صرف الإسكندرية على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا.

امطار غزيرة على الإسكندرية

امطار غزيرة على الإسكندرية