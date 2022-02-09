ضبط 68 ألف كتاب وغلاف دراسى دون تفويض داخل مطبعة بدار السلام

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط (68000) ثمانية وستون ألف كتاب وغلاف دراسى لسنوات ومواد دراسية مختلفة خاصين بوزارة التربية والتعليم دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، داخل (مطبعة "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة).

وأمكن ضبط المدير المسئول، وبمواجهته اعترف بإدارة المطبعة وارتكابه المخالفات بالمشاركة مع صاحب المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.