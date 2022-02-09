تأجيل عرض مسرحية «أفراح القبة» قبل عرضها بساعات

قرر صناع مسرحية “أفراح القبة” تأجيل افتتاح الموسم الثالث من المسرحية إلى يوم غدٍ الخميس في تمام الساعة السابعة مساءًا، على المسرح العائم بالمنيل، بسبب ظروف فنية مفاجأة اضطرت فريق العمل لاتخاذ قرار التأجيل قبل الافتتاح بساعات.

وأعلنت الفنانة ياسمين وافي، عن تأجيل العرض عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك”، قائلة: “النهاردة الاربعاء كان افتتاح السيزون التاسع، لمسرحيتنا أفراح القبة على المسرح العائم، اخر كوبرى الجامعة فى المنيل، وللاسف لأسباب خارجة عن إرادتنا، تم التأجيل لبكرة الخميس الساعة سبعة مساءا”.

وأضافت: “وايام العرض السيزون ده هتكون أسبوعيا، الاربع والخميس والجمعه والسبت، فى انتظار اللى مشافش الافراح ينورنا، واللى جه وعايز يجى تانى يزيدنا حضوره نور وفرح، ادعولنا”.

مسرحية "أفراح القبة"، من بطولة كل من أحمد يسرى، سمر علام، ياسمين وافى، فاطمة عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، علاء الوكيل، عبد المنعم رياض ، محمد عبد القادر ، جيهان أنور ، أحمد رمضان ، مينا نادر ، چورج أشرف ، هايدي عبد الخالق ، وفاء عبد الله ، أحمد عباس ، باسم سليمان ، مارتينا رؤوف ، حسام علاء ، هدير طارق ، تأليف نجيب محفوظ ، تصميم ديكور وإضاءة عمرو الأشرف ، تصميم حركي مناضل عنتر ، التأليف الموسيقي أحمد نبيل ، مكياج أماني حافظ .

مسرحية "أفراح القبة" تدور أحداثها حول فرقة ‏مسرحية يقومون بتقديم مسرحية جديدة تحمل اسم (أفراح القبة)، ‏ويكتشف الممثلون فى كواليس المسرح أن أحداث المسرحية تدور ‏حول شخصياتهم الحقيقية، وأن مؤلف المسرحية يعرض أمامهم ‏أسرارهم التي حدثت بالماضى ويسعى الممثلون لإيقاف هذه ‏المسرحية، لكن صاحب الفرقة "سرحان" يُصر على استكمال العمل، ويجد ‏الممثلون أنفسهم مجبرين على الاستمرار في تمثيل أدوارهم الحقيقية.، ويشارك في بطولتها كل من أحمد يسرى، سمر علام، ياسمين وافى، فاطمة عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، علاء الوكيل، عبد المنعم رياض ، محمد عبد القادر ، جيهان أنور ، أحمد رمضان ، مينا نادر ، چورج أشرف ، هايدي عبد الخالق ، وفاء عبد الله ، أحمد عباس ، باسم سليمان ، مارتينا رؤوف ، حسام علاء ، هدير طارق.