الأربعاء 09 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تأجيل عرض مسرحية «أفراح القبة» قبل عرضها بساعات

مسرحية أفراح القبة
مسرحية أفراح القبة

قرر صناع مسرحية “أفراح القبة” تأجيل افتتاح الموسم الثالث من المسرحية إلى يوم غدٍ الخميس في تمام الساعة السابعة مساءًا، على المسرح العائم بالمنيل، بسبب ظروف فنية مفاجأة اضطرت فريق العمل لاتخاذ قرار التأجيل قبل الافتتاح بساعات.

وأعلنت الفنانة ياسمين وافي، عن تأجيل العرض عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك”، قائلة: “النهاردة الاربعاء كان افتتاح السيزون التاسع، لمسرحيتنا أفراح القبة على المسرح العائم، اخر كوبرى الجامعة فى المنيل، وللاسف لأسباب خارجة عن إرادتنا، تم التأجيل لبكرة الخميس الساعة سبعة مساءا”.

وأضافت: “وايام العرض السيزون ده هتكون أسبوعيا، الاربع والخميس والجمعه والسبت، فى انتظار اللى مشافش الافراح ينورنا، واللى جه وعايز يجى تانى يزيدنا حضوره نور وفرح، ادعولنا”.

مسرحية "أفراح القبة"، من بطولة كل من أحمد يسرى، سمر علام، ياسمين وافى، فاطمة عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، علاء الوكيل، عبد المنعم رياض ، محمد عبد القادر ، جيهان أنور ، أحمد رمضان ، مينا نادر ، چورج أشرف ، هايدي عبد الخالق ، وفاء عبد الله ، أحمد عباس ، باسم سليمان ، مارتينا رؤوف ، حسام علاء ، هدير طارق ، تأليف نجيب محفوظ ، تصميم ديكور وإضاءة عمرو الأشرف ، تصميم حركي مناضل عنتر ، التأليف الموسيقي أحمد نبيل ، مكياج أماني حافظ .

 مسرحية "أفراح القبة" تدور أحداثها حول فرقة ‏مسرحية يقومون بتقديم مسرحية جديدة تحمل اسم (أفراح القبة)، ‏ويكتشف الممثلون فى كواليس المسرح أن أحداث المسرحية تدور ‏حول شخصياتهم الحقيقية، وأن مؤلف المسرحية يعرض أمامهم ‏أسرارهم التي حدثت بالماضى ويسعى الممثلون لإيقاف هذه ‏المسرحية، لكن صاحب الفرقة "سرحان" يُصر على استكمال العمل، ويجد ‏الممثلون أنفسهم مجبرين على الاستمرار في تمثيل أدوارهم الحقيقية.، ويشارك في بطولتها كل من أحمد يسرى، سمر علام، ياسمين وافى، فاطمة عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، علاء الوكيل، عبد المنعم رياض ، محمد عبد القادر ، جيهان أنور ، أحمد رمضان ، مينا نادر ، چورج أشرف ، هايدي عبد الخالق ، وفاء عبد الله ، أحمد عباس ، باسم سليمان ، مارتينا رؤوف ، حسام علاء ، هدير طارق.

عرض تأجيل مسرحية التاسع أفراح القبة الموسم مسرحي الخميس أفراح

رئيس التحرير

وائل لطفي

متطرفون يحاولون تزييف وعى المصريين

الأكثر قراءة

نشاط رياح وأمطار.. تفاصيل طقس الخميس

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

كيروش

د. القس صفوت البياضى

العالم يستقبل السلام بين افراح واوهام

جلال حمام

وتظل القاهرة.. حليفًا استراتيجيًا لواشنطن

د. داليا مجدي عبدالغني

عودة الكتاب الورقي

د. أحمد لاشين

سيد القمنى ضحية تنوير زائف

محمد عبدالعزيز

ليست مجرد حُلم رومانسي

جمال-أسعد

الازدواجية بين القول والفعل

إبراهيم داود

مكاسب كبيرة.. رغم الخسارة

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المُستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

سانا: مقتل جندى وإصابة 5 آخرين جراء العدوان الإسرائيلى على محيط دمشق

الجامعة العربية تدين جريمة إعدام الاحتلال لـ3 شباب في نابلس