الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أوقاف دمياط» تنظم ندوات تثقيفية بقرى مركز كفر سعد

الاوقاف
الاوقاف

قال مدير عام مديرية الأوقاف بدمياط الشيخ محمد سلامة، إن المديرية قامت بتنظيم عدة ندوات تثقيفية، في قرى مركز كفر سعد.

وأوضح سلامة - في بيان اليوم الأربعاء - أنه تم تنظيم الندوات في قرى (الحسينية، والتوفيقية، ومنشية ناصر، والدهايمة، ودارالسلام، والسعدية البحرية) بالتعاون مع المحافظة وجمعية البر والتقوى وهيئة تعليم الكبار وجهاز المشروعات الصغيرة، والمجلس القومي للمرأة، ومديريتي التربية والتعليم والشباب والرياضة.

وأكد سلامة أن ذلك جاء بالتنسيق بين جميع الجهات للعمل معًا على التوعية بقضايا المرأة ومحو الأمية، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، مؤكدًا استمرار الندوات في كافة القرى والتوابع بهدف إعلان كفر سعد بلا أمية.

دمياط مركز كفر سعد أوقاف دمياط

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