المشدد 15 عامًا لـ3 متهمين باختطاف ابنة شقيق عضو مجلس نواب بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج في جلستها اليوم، 3 متهمين من بينهم سيدة، بالسجن المشدد 15 عامًا لكل منهم، لقيامهم باختطاف ابنة شقيق عضو مجلس نواب "طفلة عمرها عام وشهرين" من منزل والدها التي تعمل به المتهمة خادمة، وقيامهم بطلب فدية مالية من والدها 15 مليون جنيه لإعادتها.

وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبدالغفار، وعضوية المستشارين أحمد عبدالمنعم محمود، ومصطفى أبوالقاسم زيدان، بأمانة سر عصام الألفى.

وترجع وقائع القضية إلى شهر نوفمبر من العام المنقضي، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جهينة، بورود بلاغ من عبدالكريم.م .م "47 سنة - مدرس" وشقيق عضو مجلس نواب بالدائرة الرابعة، باختطاف ابنته جودي "عام وشهرين" من منزله الكائن بنجع عبدالرسول التابع لقرية "جهينة الشرقية".

وعقب ذلك، تلقى اتصالًا تليفونيًا من مجهول بطلب فدية مالية لإعادة ابنته، وتم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد نورالدين عمر، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الشمال، والعقيد أيمن عثمان، وكيل الفرع، بإشراف اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، حيث توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة هناء عبدالرحيم "26 سنة"، وعلى دسوقى "27 سنة - عامل"، وسالم أبوالعلا "28 سنة - عامل"، ويقيمون بقرية "بنى هلال" بمركز المراغة.

وأشارت تحريات الرائد عمرو المدني، رئيس مباحث مركز جهينة، إلى اتفاق المتهمين على خطف ابنة المُبلغ، وطلب فدية مالية 15 مليون جنيه نظرًا لكون المبلغ من أسرة من ذوى الثراء الفاحش بناحية جهينة، واستغلوا ذلك كون الأولى تعمل خادمة بمنزل المبلغ، حيث قامت بتسهيل دخول شركائها لمنزل المبلغ واختطاف نجلته والهروب بها مستقلين "توك توك" يقوده المتهم الثالث، وعقب ذلك اتصلوا بوالدها وطلبوا مبلغ الفدية لإعادتها.

وجرى ضبط المتهمين وإعادة الطفلة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين، وأحالهم المستشار مصطفى عباس المحامي العام، لنيابات شمال سوهاج، إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.