الأربعاء 09 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

متخطيًا المليون ونصف مشاهدة..

محمد رمضان يتصدر تريند اليوتيوب بـ«باى باى ثانوية»

محمد رمضان
محمد رمضان

استطاع الفنان محمد رمضان، أن يحقق نجاحًا كبيرًا بأحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان "باي باي ثانوية" حيث تصدَّر بها تريند اليوتيوب محتلًا المركز الأول بقائمة الأكثر مشاهدة، وحقق مليونا ونصف المليون مشاهدة خلال يومين من طرحها.

وسيطرت حالة من الكوميديا على أجواء الأغنية، حيث قصد "رمضان" توعية طلاب الثانوية بكلمات ساخرة، ولكن نصحهم بعدم الالتفات إلى أصدقاء السوء لتحقيق حلمهم ونجاحهم في الثانوية ودخولهم الكلية المناسبة لهم.

وفي سياقٍ آخر، ينشغل محمد رمضان حاليًا، بتصوير مسلسله الجديد  "المشوار" من بطولة محمد رمضان، ودينا الشربيني، أحمد مجدي، ومن تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، وكشف عن اسم شخصيته واسم شخصية دينا الشربيني، ويقدم شخصية "ماهر" أما دينا الشربيني، فاسمها في المسلسل "ورد" وظهرت في الصورة ترتدي الحجاب وتبكي.

يوتيوب مشاهدة محمد رمضان باي باي ثانوية مليون ونصف يتصدر ثانوية رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

متطرفون يحاولون تزييف وعى المصريين

الأكثر قراءة

نشاط رياح وأمطار.. تفاصيل طقس الخميس

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

كيروش

د. القس صفوت البياضى

العالم يستقبل السلام بين افراح واوهام

جلال حمام

وتظل القاهرة.. حليفًا استراتيجيًا لواشنطن

د. داليا مجدي عبدالغني

عودة الكتاب الورقي

د. أحمد لاشين

سيد القمنى ضحية تنوير زائف

محمد عبدالعزيز

ليست مجرد حُلم رومانسي

جمال-أسعد

الازدواجية بين القول والفعل

إبراهيم داود

مكاسب كبيرة.. رغم الخسارة

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المُستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

سانا: مقتل جندى وإصابة 5 آخرين جراء العدوان الإسرائيلى على محيط دمشق

الجامعة العربية تدين جريمة إعدام الاحتلال لـ3 شباب في نابلس