محمد رمضان يتصدر تريند اليوتيوب بـ«باى باى ثانوية»

متخطيًا المليون ونصف مشاهدة..

استطاع الفنان محمد رمضان، أن يحقق نجاحًا كبيرًا بأحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان "باي باي ثانوية" حيث تصدَّر بها تريند اليوتيوب محتلًا المركز الأول بقائمة الأكثر مشاهدة، وحقق مليونا ونصف المليون مشاهدة خلال يومين من طرحها.

وسيطرت حالة من الكوميديا على أجواء الأغنية، حيث قصد "رمضان" توعية طلاب الثانوية بكلمات ساخرة، ولكن نصحهم بعدم الالتفات إلى أصدقاء السوء لتحقيق حلمهم ونجاحهم في الثانوية ودخولهم الكلية المناسبة لهم.

وفي سياقٍ آخر، ينشغل محمد رمضان حاليًا، بتصوير مسلسله الجديد "المشوار" من بطولة محمد رمضان، ودينا الشربيني، أحمد مجدي، ومن تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، وكشف عن اسم شخصيته واسم شخصية دينا الشربيني، ويقدم شخصية "ماهر" أما دينا الشربيني، فاسمها في المسلسل "ورد" وظهرت في الصورة ترتدي الحجاب وتبكي.