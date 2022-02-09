قلعة وندسور أول ضحايا العهد الملكي البريطاني الجديد: «لن يسكنها أحد»

أكدت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، أنه كانت هناك تكهنات بأن دوق ودوقة كامبريدج الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون يمكن أن يقيمان في قلعة وندسور الملكية عندما يصبح تشارلز ملكًا، إلا أن فورت بيلفيدير، أحد العقارات التي يقال إن الزوجين خطط للانتقال إليها في وندسور، صغير جدًا بالنسبة إلى آل كامبريدج.

وتابعت، أن هذا قد يعني ترك القلعة الملكية بدون مقيمين دائمين عندما يصبح الأمير تشارلز ملكًا بعد رحيل الملكة اليزابيث الثانية التي تقيم بها، مشيرة إلى أن دوق ودوقة كامبريدج يقيمان في العاصمة البريطانية لندن وتحديدا في قصر كينسينجتون لكنهما أمضيا أيضًا وقتًا في أنمير هول في ملكية ساندرينجهام في نورفولك، والتي أعطتها لهما الملكة.



وأشارت إلى أن تشارلز يخطط للانتقال إلى قصر باكنجهام عندما يصبح ملكًا، وعندما يتحقق هذا، فان دوق ودوقة كامبريدج "سيرثان قلعة وندسور في النهاية"، وفقًا لما كشفت عنه مصادر مطلعة، مؤكدة أنه وفقا لمصادر ملكية فانه لا يوجد شيء مؤكد حتى الآن عن مخططات إقامة تشارلز أو ويليام في الحقبة الملكية القادمة.

وتابعت، أنه بالإضافة إلى دراسة ويليام وكيت الانتقال لفورت بيلفيدير، حيث وقع إدوارد الثامن أوراق التنازل عن العرش، نظرت كيت وويليام أيضًا في فورجمور هاوس حيث عاش الأمير هاري وميجان ماركل بعد زفافهما في عام 2018.



وأشارت الصحيفة إلى أن القلعة التي يبلغ عمرها 1000 عام هي أقدم وأكبر قلعة مأهولة في العالم، ومع ذلك يُعتقد أن كامبردج ستحتفظ بقاعدتها المنزلية والعمل في قصر كينسينجتون.



وبحسب ما ورد كان الزوجان يبحثان عن مدارس اخرة لأطفالهما في غرب لندن، كما زعمت صحيفة التلجراف أن أصدقاء الزوجين في لندن كانوا "مذعورين" من انتقالهم المقترح إلى بيركشاير.