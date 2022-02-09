الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مي كساب: استمتعت بتصوير مسلسل «الحلم» ومتحمسة لعرض «اللعبة 3»

مي كساب
مي كساب

تواصل الفنانة مي حساب تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل “الحلم” الذي يعرض حاليًا على شاشة قناة الحياة، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وقالت “مي” لـ “الدستور” إنها استمتعت بتصوير مسلسل الحلم خاصة وأنه يصور في أماكن مختلفة وفي مناطق ساحرة مثل شارع المعز، مشيرة إلى أنها اقتربت على الانتهاء من تصوير كافة مشاهد العمل، معربة عن سعادتها الشديدة بردود الأفعال حول نجاح المسلسل، مؤكدة أن الحلقات المقبلة ستشهد العديد من المفاجآت وتطور في الأحداث.

وعن مسلسل اللعبة أكدت أنها متحمسة بشدة لعرض العمل يوم 20 فبراير المقبل، مشيرة إلى أنهم بدأوا تصوير العمل خلال شهر نوفمبر الماضي، مؤكدة أنهم اتخذوا خطوة الموسم الثالث بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول والثاني مما حمسهم لإنتاج موسم ثالث، مشيرة إلى أن أحداثه مختلفة ومليئة بالتحديات والمفاجآت كما اعتاد جمهور المسلسل.

مسلسل اللعبة بطولة كل من شيكو، هشام ماجد، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، ومحمد ثروت، ومن المقرر عرض المسلسل ٢٠ فبراير، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني.

مسلسل "اللعبة" من بطولة النجوم: هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، أتوكا، وبيومي فؤاد وغيرهم، وإخراج معتز التوني

وتشارك مي كساب في بطولة مسلسل الحلم بجانب نجبة من النجوم مع محمد رياض، وفاء عامر، كمال أبو رية، نضال الشافعي، صابرين، رانيا فريد شوقي، صلاح عبد الله، علاء مرسي، أنوشكا ونهال عنبر، وإخراج حسني صالح.

مسلسل "الحلم" انطلق عرضه على قناة الحياة يوم 1 يناير، ويعرض من السبت إلى الأربعاء الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 1 بعد منتصف الليل، والاعادة الثانية الساعة 12 ظهرا.

مسلسل الحلم مي كساب تصوير مسلسل ردود الافعال مسلسل الحلم تصوير

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