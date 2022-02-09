الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

7800 موظف خضعوا للكشف عن تعاطي المخدرات بدمياط

علاج الإدمان
علاج الإدمان

أشاد عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالتعاون مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ودعمها المستمر لبرامج وأنشطة الصندوق المنفذة على أرض على المحافظة، لافتا الى أن الخط الساخن "16023”  لصندوق مكافحة الإدمان تلقى 2400 اتصال من أبناء المحافظة للعلاج من الإدمان على مدار عام  2021 وتم تقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة من خلال مركز العزيمة التابع للصندوق ببورسعيد وفروع الخط الساخن بمستشفى المنصورة الجامعى ومستشفى الإسماعيلية العسكرى.
 
وأضاف مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، فى تصريحات صحفية، اليوم، أن ما يقرب من 7800 موظف بالجهاز الادارى بالمحافظة خضع للكشف عن تعاطى المخدرات على مدار العام الماضى، بالإضافة إلى الكشف على سائقى الحافلات المدرسية وسائقى المهن على الطرق السريعة بالتعاون مع الادارة العامة للمرور، كذلك تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التوعوية عن أضرار الإدمان فى القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وكذلك فى 120 مدرسة و50 مركز شباب والميادين المختلفة، وأيضا تنفيذ مبادرات توعوية للمصطافين على الشواطئ خلال فترة الصيف وأيضا تنفيذ مبادرات ميدانية لتوعية عمال ورش تصنيع الأثاث عن أضرار تعاطى المخدرات وآليات التواصل مع الخط الساخن  للعلاج من الإدمان.

ونظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاس نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بالتعاون مع محافظة دمياط ندوة لتعريف القيادات والموظفين بديوان عام المحافظة بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد والذى بدأ تطبيقه، لفصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، والذي يأتي ضمن المبادرة الذى أطلقها الصندوق " القرار قرارك" ، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون.

وزيرة التضامن الاجتماعي الإدارة العامة للمرور وزيرة التضامن محافظة دمياط صندوق مكافحة الادمان المبادرة الرئاسية القباج الجهاز الإداري تعاطي المخدرات

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وائل لطفي

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