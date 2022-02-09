محافظ المنيا: «أيادي مصر» بوابة تسويق المنتجات اليدوية

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن وزارة التنمية المحلية أطلقت منصة أيادي مصر للتسويق الإلكتروني ayadymisr.org للمنتجات اليدوية والتراثية، وذلك بالشراكة مع برنامج الاغذية العالمي وشركة إي-أسواق مصر إحدى شركات e-finance تابعة لوزارة الاتصالات لتقديم الدعم الفني والمادي لقطاع العاملين بمجال الحرف اليدوية على مستوى المحافظات.

وأضاف المحافظ أن ذلك يأتي ذلك في ضوء جهود الوزارة في تنمية المجتمعات المحلية وتطويرها بمختلف القطاعات والحفاظ على الهوية التراثية المصرية من خلال تمكين الحرفيين والمنتجين وذلك بتسويق منتجاتهم على أحدث الوسائل التقنية المستحدثة.

وعلى من يرغب في المشاركة والتسجيل على المنصة يمكنه التواصل مع منسق المنصة بالمحافظة من خلال طرق التواصل الموضحة 2342723 086 - 0100638287.

الجدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية دُشنت منصة أيادي مصر في يوم المرأة العالمي 16 مارس 2021 إيمانا منها بأهمية إحياء هذا القطاع الحرفي والحفاظ على الهوية التراثية من الاندثار وتقديم الدعم اللازم لهؤلاء المنتجين والعمل علي تطوير قدراتهم الإبداعية والرقمية في توسيع مجال عملهم حيث تم تعيين منسق بكل محافظة لتسهيل التواصل مع المنتجين في كافة الحرف اليدوية وتحقيق الاستفادة لهم من المنصة.

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