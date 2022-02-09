تنفيذ خطة في 225 قرية ببني سويف لمواجهة الزيادة السكانية

عقد بلال حبش نائب محافظ بنى سويف، اجتماعاً بأعضاء وحدة السكان بديوان عام المحافظة، بحضور: قرني عبد الحليم رئيس الوحدة مدير إدارة الإحصاءات المركزية بالمحافظة، وباقي أعضاء الوحدة من رؤساء الوحدات المحلية السبع، ومسؤولي القطاعات والأجهزة التنفيذية والمجالس القومية المعنية، واللجان التنسيقية بالمراكز والشباب المتطوع بوحدة السكان.

وخلال الاجتماع تم استعراض نتائج ورش العمل والاجتماعات التي نفذتها الوحدة على مستوى مراكز المحافظة السبع خلال الفترة الماضية، للوقوف على متطلبات دعم وتنفيذ خطة الدولة لمواجهة الزيادة السكانية المطردة، وجهود تحسين الخصائص السكانية، في إطار الإستراتيجية المصرية ورؤيتها 2030، لاسيما في محور بناء الشخصية المصرية المتكاملة.

حيث تم الاتفاق على البدء في تنفيذ خطة سكانية تستهدف 225 قرية على مستوى مراكز المحافظة، بمشاركة كافة الجهات المعنية والشريكة تحت عنوان يوم القرية، وتشمل عقد أنشطة وفعاليات توعوية خاصة بالقضية السكانية وطرق وأساليب مواجهتها، من خلال تنظيم فعاليات رياضية وقوافل طبية وسكانية ولقاءات جماهيرية توعوية لأهالي تلك القرى، على أن يتم البدء بقرية إهناسيا الخضراء الأسبوع المقبل.

وأشار "حبش" إلى توجيهات المحافظ بضرورة تكاتف جميع الجهات لمجابهة الزيادة السكانية، لتحقيق أفضل نتائج ممكنة بحسب الخطة التي تنفذها الدولة، من خلال التنسيق بين كافة الجهات الشريكة للحد من الزيادة السكانية ورفع الوعي المجتمعي بها وخفض معدلات النمو السكاني وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام هذا الملف، لاسيما في ظل اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف ضمن الاستراتيجية القومية للسكان 2030.

يذكر أن وحدة السكان قد تم تشكيلها بقرار من محافظ بني سويف، تحت إشراف النائب بلال حبش، وبرئاسة مدير وحدة السكان بالديوان العام، وعضوية ممثلين عن إدارات: التخطيط والإعلام ومركز المعلومات والإحصاء، لزيادة تفعيل دور اللجان السكانية على مستوى المراكز والمدن بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان، وذلك في ضوء توجيهات وزارة التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات الإسكان بالمحافظات.