طلاب الوادي الجديد يشاركون في تصفيات الجمهورية بمسابقة فرسان القراءة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن مشاركة مجموعة من طلاب المحافظة بتصفيات الجمهورية لمسابقة فرسان القراءة والذين حصدوا المراكز الأولى على مستوى المديرية.

وقال جمال حسن وكيل التعليم بالمحافظة إن المسابقة يجرى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بإدارتي الداخلة والفرافرة وبالتعاون مع توجيه عام المكتبات واستهدفت المسابقة جميع المراحل التعليمية الإبتدائية والإعدادية والثانوية "عام وفني" للقرى والمراكز المشاركة بمبادرة حياة كريمة بالإداراتين.