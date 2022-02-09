لجنة لإنهاء النزاع بين «أخبار اليوم» و«الإصلاح الزراعي»

أكد المهندس عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الهيئة تسعى للحفاظ على أصول المؤسسات الصحفية القومية، والعمل على استثمارها بالشكل الذى يحفظ حقوق المؤسسات فى أصولها.

وأشار إلى أن استثمار أصول المؤسسات القومية، يأتى فى إطار الخطة التى تسعى خلالها الهيئة لتخفيف الأعباء عن كاهل الدولة، وتحقيق الاكتفاء الذاتى لهذه المؤسسات القومية، بالشكل الذى يضمن قيامها بدورها التنويرى والتثقيفى على أكمل وجه ممكن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، لمناقشة طلب إحاطة تقدم به النائب تامر عبدالقادر ، أمس الثلاثاء، حول النزاع القائم بين مؤسسة «أخبار اليوم»، والهيئة العامة للإصلاح الزراعى، بشأن استيلاء الهيئة على أرض تابعة للمؤسسة بمدينة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور أحمد مختار، وكيل الهيئة، وليد عبدالعزيز، عضو الهيئة، والدكتور حسن الفولى، رئيس هيئة الإصلاح الزراعى.

وقررت اللجنة تشكيل لجنة مصغرة تضم فى عضويتها ممثلين لكل من «الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وهيئة المساحة المصرية، ومصلحة الشهر العقارى، وجهاز استخدامات أراضى الدولة، وممثل عن لجنة فض المنازعات بوزارة العدل، ومؤسسة "أخبار اليوم"، على أن تنعقد اللجنة بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، بعد أسبوعين، بحضور الدكتورة درية شرف الدين، والنائبين تامر عبدالقادر، وداليا السعدنى، لإنهاء النزاع القائم بين المؤسسة والهيئة.

وأشار الشوربجى، إلى أن المؤسسات الصحفية القومية، لها دورها الوطنى فى محاربة الفتن والشائعات، وأكد أن «الهيئة الوطنية للصحافة» ترحب بقرار اللجنة المشكلة أيا كان، وقدم الشوربجى، ملفا كاملا للجنة يثبت ملكية الأرض لـ«أخبار اليوم».

وأوصت اللجنة بعقد اجتماع آخر داخل مجلس النواب، بعد شهر من الآن لمناقشة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية، ومناقشة قرارها بشأن أحقية مؤسسة أخبار اليوم بالأرض –محل النزاع-، من عدمه.

من جانبها، أكدت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، أهمية العمل سريعا وبتنسيق وتعاون كامل بين الهيئة والمؤسسة وكافة أعضاء اللجنة المصغرة لإنهاء النزاع في أقرب وقت، وأشادت بحرص الهيئة الوطنية للصحافة وسعيها الدائم للحفاظ على أصول المؤسسات الصحفية القومية واستثمار هذه الأصول بما يعظم من مواردها ويعزز دورها المجتمعي بالغ الأهمية في التصدي للأفكار الهدامة ودعم قضايا الوطن وأولوياته.

وأكد النائب تامر عبدالقادر، خلال مناقشة طلب الإحاطة، أن مؤسسة أخبار اليوم، من أكبر المؤسسات الصحفية القومية، والمنابر الإعلامية والثقافية الهامة التى تخدم الوطن، وهى ملكا للدولة، وأشار إلى أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، هى الأخرى ملك الدولة، متابعا: وليس من غير المعقول، أو المقبول، أن نجتمع لمناقشة نزاع بين جهتين حكوميتين، كاشفا أنه يجب على كل جهات الدولة أن تدعم «أخبار اليوم»، وتساعدها، لأداء رسالتها الإعلامية والثقافية والتثقيفية على أكمل وجه.

وأوضح عبدالقادر، أن «أخبار اليوم» تملك قطعة أرض بمدينة الإسكندرية، مسجلة بمصلحة الشهر العقارى منذ عام 2005، وفوجئت المؤسسة بقيام «الإصلاح الزراعى»، بالاستيلاء على الأرض، وادعت «الهيئة» أن الأرض ملكا لها، موضحا أن «أخبار اليوم» اضطرت للجوء إلى كل الجهات المعنية بالقضية، وأكدت الملكية مصلحة الشهر العقارى، بقرار ومستندات رسمية أوضح عبدالقادر، أنه سلمها، لمضبطة الجلسة، والتى تؤكد أحقية وملكية «أخبار اليوم» للأرض المستولى عليها، كما سلم مذكرة رسمية، من جهاز استخدامات أراضى الدولة، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ملكية «أخبار اليوم» للأرض المستولى عليها.

من جانبه أكد الدكتور حسن الفولى، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، أنه ليس لدى الهيئة مانع من إعادة الأرض لـ«أخبار اليوم»، إذا ما توصلت اللجنة المشكلة إلى ملكية الأرض لمؤسسة أخبار اليوم، قانونا.