الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الشرقية يتابع معدلات الأداء في تقنين أراضي الدولة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع العميد محمود متولي، مدير إدارة الأملاك بالديوان العام، آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة للوقوف على معدلات الأداء ودفع عجلة العمل لسرعة الانتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين والبت بها وإبرام العقود وتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون ودخولهم تحت مظلة الدولة.

وشدد محافظ الشرقية، على مدير إدارة الأملاك، سرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقًا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتًا إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

من جانبه، أشار العميد محمود متولي، مدير إدارة الأملاك بالديوان العام، إلى أنه تم تحرير (٩٠٠٠) عقد بمراكز المحافظة بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها (٢٥٠٨) عقد وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين ١٧ ألف و٣٤٢ طلب منها عدد  ١٤ ألف و ٤١٦ طلب صالح للتقنين وعدد (٢٩٢٦) طلب غير صالح للتقنين في فبراير الجاري، مشيرًا إلى أن استكمال هذا الملف سيسهم بشكل كبير في إتاحة أوضاع قانونية مستقرة للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد.

وأضاف مدير إدارة أملاك الدولة، أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذي لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومي وفقًا للقانون (٢٤١) لسنة ٢٠٢٠، لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملًا.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن بدء تنفيذ أعمال الموجه الـ ١٩ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، والتي أسفرت عن إزالة ٧٨ حالة تعدٍ على مساحة ٢٧ ألف و٤٩٧ متر مباني، و٨٩ فدان، و١٠ قيراط، و١٩ سهم بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المواطنين الشرقية اجراءات فحص تحقيق تعديات محافظة

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