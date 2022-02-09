الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة طفل غرق فى بحر بشبين الكوم بالمنوفية

غرق
غرق

أمرت النيابة العامة في المنوفية، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثة طفل توفى غرقًا أثناء لهوه في بحر بمركز شبين الكوم، وتسليم الجثة لذويه.


كان لقى طفل بقرية ميت عافية التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مصرعه غرقا ببحر شبين الكوم، أثناء لهوه، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، يفيد بمصرع طفل بقرية ميت عافية التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، غرقا ببحر شبين الكوم، أثناء لهوه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

النيابة العامة في المنوفية بحر بمركز شبين الكوم الجثه التصريح بدفن جثة طفل

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