التصريح بدفن جثة طفل غرق فى بحر بشبين الكوم بالمنوفية

أمرت النيابة العامة في المنوفية، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثة طفل توفى غرقًا أثناء لهوه في بحر بمركز شبين الكوم، وتسليم الجثة لذويه.



كان لقى طفل بقرية ميت عافية التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مصرعه غرقا ببحر شبين الكوم، أثناء لهوه، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، يفيد بمصرع طفل بقرية ميت عافية التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، غرقا ببحر شبين الكوم، أثناء لهوه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.