الموزمبليه vs سناب واي.. فروق الكلمات بين الأجيال في مسلسل «رحلة البحث عن علا»

يتربع مسلسل “رحلة البحث عن علا”، قائمة الأكثر بحثًا ومشاهدة بين أجيال مختلفة، لعل أبرزها الجيل الذي عاصر المسلسل في نسخته الأولى من “عايزة أتجوز”، وحتى الجيل الذي سمع عن المسلسل ولم يره، لكنه يريد الآن التعرف على طبيعة المسلسل، ومن هي الدكتورة علا عبد الصبور.

هذه الأجيال المتفاوتة التي تشاهد المسلسل، كان لها حضور أيضًا داخله، بعرض عدد من المصطلحات التي يعرفها كل من الجيلين دون الآخر، مع شرح المصطلحات ومعناها لبعضهم البعض ومنها:

سد الحنك والخبيزة:

من بين الأسئلة التي تم طرحها، من يعرف سد الحنك؟ لتأتي الإجابة بالنفي من الفتيات الصغار، وتقوم النجمة الكبيرة سوسن بدر بشرح ماهية سد الحنك، على أنه وجبة تندرج تحت قوائم الحلويات، كما شرحت طريقة عملها، بالسمن والسكر والدقيق، بالإضافة أيضًا إلى شريح طريقة "الخبيزة"، التي لم تعرفها أيضًا الفتيات الصغار.

تيك توك تشالنج:

وهي عبارة عن التحديات التي يقوم بها رواد موقع الـ“تيك توك”، وعرفتها الفنانة هند صبري، بحكم وجود أطفال لها، تقوم بمثل هذه التحديات، لكن الفنانة سوسن بدر لم تعرفها، وشرحتها لها الفتاة الصغيرة، صديقة ابنة الدكتورة علا في المسلسل.

ووكمان:

عبارة عن مسجل للأغاني، مزود بسماعات، يعرفه جيل الأستاذة سوسن بدر، والفنانة هند صبري، لكن الجيل الحديث المتمثل في الفتاتين الصغيرتين لم تعرفه، وقالت صبري أنها قضت عشر سنوات من عمرها تستخدمه.

جواب غرامي:

قبل استحداث التكنولوجيا، كانت وسيلة التواصل بين الأحباء ورقية، عن طريق كتابة كل ما يريدون قوله باستخدام الورقة والقلم وإرسالها إلى بعضهم البعض، بالطبع تعرفها سوسن بدر وصبري، التي علقت أن جوابتها كان لزامًا أن تكون معطرة ومصحوبة بالورد، لكن الجيل الحديث لم يعرفها.

بنطلون شارلستون:

كانت هذه الموضة منتشرة في سبعينيات القرن الماضي، وعرفتها الفتيات الصغار، نظرًا لعودتها للظهور والموضة مرة أخرى:

بي تي إس:

هو فريق غناء كوري، وله شعبية كبيرة بين الجيل الحديث.

موزمبليه:

وهو عبارة عن بكر للشعر يستخدم في عملية فرد الشعر باستخدام السيشوار، وكان منتشر بين جيل الفنانتين هند صبري، وسوسن بدر.

المكواة الحديد:

يتم استخدامها في فرد الشعر قبل ظهور البي بي ليس، عن طريق التسخين المباشر على النار.

فرانكو:

وهو عبارة عن كتابة اللغة العربية باستخدام الحروف الإنجليزية، مع تبديل عدد من الأحرف بالأرقام.

سناب واي:

خاصية على أبلكيشن الهاتف المحمول يمكن من خلالها التعرف على أماكن تواجد الشخص الآخر، طالما أنه يفعل هذه الخاصية لديه، وقالت سوسن بدر أنها بديل المطاردات بالسيارة التي كانت تحدث في الماضي.