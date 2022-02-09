الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان: 44 وفاة و40 ألفًا و505 إصابات جديدة بفيروس كورونا

كورونا في اليابان
كورونا في اليابان

سجلت اليابان، اليوم الأربعاء، 40 ألفًا و505 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 3 ملايين و525 ألفًا و745 حالة.
 وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أنه تم تسجيل 44 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 19 ألفًا و673 حالة، فيما بلغت حالات الشفاء، مليونين و526 ألفًا و628 حالة.

وتعتزم السلطات اليابانية النظر في تمديد الحالة شبه الطارئة المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث تواصل نسبة الإصابات في الارتفاع لمستويات عالية تنذر بالخطر.
وأشارت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"- في نشرتها الإنجليزية- إلى أن تدابير الحالة شبه الطارئة لمكافحة "كورونا" معمول بها حاليًا في 35 محافظة من أصل 47 محافظة يابانية، ومن المقرر أن ينتهي العمل بها في 13 من فبراير الجاري في طوكيو و12 محافظة أخرى.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، إن العاصمة و11 محافظة أخرى طلبت تمديد العمل بالإجراءات المفروضة، ومن المتوقع أن يناقش رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، وأعضاء آخرون في مجلس الوزراء التفاصيل غدًا الأربعاء.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة الخبراء بشأن الجائحة التابعة للحكومة اليابانية أن معدل الزيادة في الإصابات تباطأ في الكثير من المناطق بالمقارنة مع الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من ذلك لم يحن بعد وقت التخلي عن الحذر.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات اليابانية، سجلت أكثر من 92 ألف إصابة جديدة بالفيروس، أمس يوم الثلاثاء، من بينها 17 ألفًا و113 إصابة جديدة تم تسجيلها في العاصمة طوكيو.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن الحكومة تهدف إلى البدء قريبًا في توفير مليون جرعة معززة يوميًا، لوقف موجة جديدة من الإصابات بسلالة أوميكرون شديدة الانتقال والمتحورة من فيروس كورونا.


 

اليابان فيروس كورونا كورونا المستجد كوفيد الاصابات

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