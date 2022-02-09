الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تسجل 183 ألف إصابة بكورونا فى 24 ساعة

كورونا فى روسيا
كورونا فى روسيا

سجلت روسيا، 183 ألفا و103 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 13 مليونا و330 ألفا و769 إصابة.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في روسيا- في بيان اليوم الأربعاء، وفق ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 337 ألفا و390 شخصا بعد تسجيل 669 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تعافت 97 ألفا و163 حالة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 10 ملايين و803 آلاف و305 أشخاص.

وقد أفاد خبير الأمراض المعدية الروسي يفجيني تيماكوف إن حالات الإصابة بفيروس كورونا ستبلغ ذروتها بروسيا في منتصف فبراير المقبل.

وقال تيماكوف- لوكالة أنباء "تاس" الروسية، إن متوسط ​​فترة الحضانة لمتغير "أوميكرون" من فيروس كورونا هو يومين إلى ثلاثة أيام، ولكن ليس أكثر من سبعة أيام، لذا فإن الذروة ستأتي مع فترة الحضانة الرابعة وبالنسبة لموسكو، في أواخر يناير أو أوائل فبراير.

وعند الحديث عن عدد الإصابات، أشار تيماكوف إلى أن العدد الفعلي للحالات كان أعلى من السجلات الرسمية، لأن متغير أوميكرون تسبب فقط في أعراض خفيفة لدى أولئك الذين تعافوا بالفعل من فيروس كورونا وأولئك الذين تم تطعيمهم بالفعل.

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية  تسجيل نصف مليون حالة وفاة بكوفيد-19 منذ اكتشاف المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا، ووصفت هذه الحصيلة بأنها "أكثر من مأساوية".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الأخبارية الفرنسية، قال مدير إدارة الحوادث في المنظمة عبدي محمود إنه تم تسجيل 130 مليون إصابة و500 ألف وفاة في العالم منذ إعلان أوميكرون متحورة مثيرة للقلق أواخر نوفمبر.

ومنذ ذلك الحين تجاوزت أوميكرون المتحورة دلتا بسرعة لتصبح الطاغية في العالم كونها أسرع انتشارا، مع أنه بدا أن أعراضها المرضية أقل حدة.

روسيا كورونا كوفيد الفيروس التاجي اللقاح

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