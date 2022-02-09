الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

طرح فيلم «ريتسا» على إحدى المنصات الإلكترونية فى عيد الحب

ريتسا
ريتسا

قررت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "ريتسا" للنجم محمود حميدة، وأحمد الفيشاوي، طرح العمل على إحدى المنصات الإلكترونية بالتزامن مع احتفالات عيد الحب في 14 فبراير الجاري.

واشترت المنصة حقوق العرض الحصرية لفيلم "ريتسا" لعرضه للمرة الأولى للجمهور عبر المنصة عقب رفعه من دور العرض السينمائي.

وحقق فيلم "ريتسا" إيرادات بلغت 2 مليون جنيه، عقب طرحه بدور العرض السينمائي في مصر خلال شهر ديسمبر الماضي. 

وقررت الشركة طرح الفيلم بالتزامن مع احتفالات عيد الحب خاصة وأن الفيلم ينتمي إلى الأعمال الرومانسية. 

وشهد برومو "ريتسا" العديد من قصص الحب التي تتضمنها أحداث الفيلم، بالإضافة إلى الكشف عن "ريتسا" التي يحمل الفيلم اسمها، حيث يتناول العمل علاقات عاطفية تتضمّنها العديد من مشاهد الدراما والغموض، ويحكي الفيلم قصص 3 شخصيات مختلفة تدور بين زمنين مختلفين لكل منها مسارها الخاص، وفي البرومو توجد العديد من الجمل الرومانسية المعبرة عن خط الفيلم منها "كل قصة حب عالم لوحده"، و"فيه قصص حب لازم تتحكى".

والفيلم بطولة محمود حميدة، وأحمد الفيشاوي، وعائشة بن أحمد، وأمير المصري، ومي الغيطي، ويوسف عثمان، ومريم الخشت وكارولين عزمي؛ ومن تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسري.

فيلم "ريتسا" من إنتاج شركة الجذور للإنتاج السينمائي، وتوزيع داخلي أوسكار للتوزيع ودور السينما، فيما تتولى مهام تسويقه شركة MAD Solutions.

ريتسا فيلم ريتسا عرض فيلم ريتسا على إحدى اامنصات ريتسا محمود حميدة موعد عرض ريتسا

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