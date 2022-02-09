الأربعاء 09 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

واسم الشركة تقفز أكثر من 15 % ..

«أبو ظبي الاول» يعرض شراء حصة الأغلبية فى «هيرمس القابضة»

المجموعة المالية
المجموعة المالية هيرمس القابضة

تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، خطابا رسميا من بنك أبو ظبي الأول اكد فيه رغبته في تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على نسبة أغلبية لا تقل عن 51% من أسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة المقيدة البورصة المصرية، وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992.

وأضافت الهيئة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن  بنك ابو ظبي  الأول سيقوم بالبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة في أقرب موعد، بسعر مبدئي 19 جنيه للسهم الواحد للمجموعة المالية هيرميس، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات الفحص النافي للجهالة، وعلى أن يتقرر تقديم عرض الشراء من عدمه في ضوء ما ستسفر عنه نتيجة إجراء الفحص النافي للجهالة وكذا استيفاء الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات الداخلية والإدارية ذات الصلة من الجهات المعنية داخل جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقررت إدارة البورصة، إعادة التعامل على أسهم المجموعة المالية هيرميس من جلسة تداول اليوم الأربعاء.

من ناحية أخرى سعدت اسهم هيرمس القابضة بنسبة تخطت الـ 15 % ، ليصل الى مستوى 18.8 جنيها وهو الأعلى منذ ما يقرب من 3 سنوات، بتداولات بلغت نحو 56.6 مليون جنيه، و بحجم تداول بلغ 3.1 مليون سهم.

ارتفاع ارباح هيرمس المجمهو المالية هيرمس بيع هيرمس أخبار البورصة المصرية اليوم هيئة الرقابة المالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

متطرفون يحاولون تزييف وعى المصريين

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

قرار جمهورى.. المستشار بولس فهمى رئيساً للمحكمة الدستورية بدرجة وزير

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

ليست مجرد حُلم رومانسي

جمال-أسعد

الازدواجية بين القول والفعل

إبراهيم داود

مكاسب كبيرة.. رغم الخسارة

حسين دعسة

نواب الأردن.. مناقشات "الموازنة" تدخل مراحل متباينة لكنها تلبي للرؤية الملكية

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس جيبوتى

وجيه أمين عبدالعزيز

كمال زائف.. وغيرة مدمرة!

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تدين جريمة إعدام الاحتلال لـ3 شباب في نابلس

5 مراحل.. كيف اغتالت إسرائيل عناصر «فتح» في الضفة الغربية؟

فلسطين تطالب بتحقيق دولى فى مقتل 3 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى بنابلس