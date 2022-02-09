«أبو ظبي الاول» يعرض شراء حصة الأغلبية فى «هيرمس القابضة»

واسم الشركة تقفز أكثر من 15 % ..

تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، خطابا رسميا من بنك أبو ظبي الأول اكد فيه رغبته في تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على نسبة أغلبية لا تقل عن 51% من أسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة المقيدة البورصة المصرية، وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992.

وأضافت الهيئة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن بنك ابو ظبي الأول سيقوم بالبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة في أقرب موعد، بسعر مبدئي 19 جنيه للسهم الواحد للمجموعة المالية هيرميس، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات الفحص النافي للجهالة، وعلى أن يتقرر تقديم عرض الشراء من عدمه في ضوء ما ستسفر عنه نتيجة إجراء الفحص النافي للجهالة وكذا استيفاء الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات الداخلية والإدارية ذات الصلة من الجهات المعنية داخل جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقررت إدارة البورصة، إعادة التعامل على أسهم المجموعة المالية هيرميس من جلسة تداول اليوم الأربعاء.

من ناحية أخرى سعدت اسهم هيرمس القابضة بنسبة تخطت الـ 15 % ، ليصل الى مستوى 18.8 جنيها وهو الأعلى منذ ما يقرب من 3 سنوات، بتداولات بلغت نحو 56.6 مليون جنيه، و بحجم تداول بلغ 3.1 مليون سهم.