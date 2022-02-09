الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم على مدمن قتل زوجته ودفنها سرا بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تصدر محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم، حكمها على مدمن لقتل زوجته ودفنها سرا ليلا بمقابر الصدقة بمعاونة المتهمين الآخرين، بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه.

وكشف تقرير الطبيب الشرعي أن المتهم الأول مدمن للمواد المخدرة، كما أنه اعترف تفصيلا بالواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بالعثور على جثة سيدة عشرينية، بمقابر الصدقة بمنطقة الشموت ببنها بمحافظة القليوبية.

وكشفت تحريات رجال البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، أن المتهم تعدى بالضرب على زوجته بعد نشوب مشادة كلامية بسبب شكه في سلوكها تطورت لمشاجرة وعلى إثرها ضربها على رأسها مستخدما عصا خشبية، مما نتج عنه وفاتها نتيجة الإصابة.

وتابعت التحريات أنه بعد أن أيقن المتهم بوفاتها استعان بشقيقه، وصديقه، بوضع الجثة داخل كيس بلاستيكي ونقلها بمركبة تروسيكل خاصة بالأخير وإلقائها داخل مقابر الصدقة بمنطقة الشموت.
 

محافظة القليوبية شبرا الخيمة الأجهزة الأمنية قتل زوجته العثور على جثة مديرية أمن القليوبية شكه في سلوكها العثور علي جثة سيدة محكمة جنايات شبرا الخيمة

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